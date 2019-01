Geçtiğimiz aylarda bilim dünyasını en çok meşgul eden kişi olan ve bir anda ortadan kaybolan He Jiankui, Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde ortaya çıktı.

CRISPR yöntemini kullanarak, iki genetiği değiştirilmiş bebek dünyaya getiren ve bebeklerin gözlem altında tutulması sonrasında HIV virüsünü hiçbir şekilde taşımayacak şekilde doğduğunu belirten bilim insanı, bir anda sırra kadem basmıştı.

Hong Kong'da katıldığı bir genom zirvesinde yaptığı işten gurur duyduğunu ve yeni çalışmalar da gerçekleştireceğini belirttikten sonra bir daha ortalarda görülmeyen Jiankui'nin, üniversitenin ziyaretçi salonunda esir tutulduğu ortaya çıktı.

The New York Times'ın haberine göre Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinin ziyaretçi salonunda kapalı tutulan He Jiankui'yi birçok güvenlik görevlisi binada zorla tutuyor. Güvenlik görevlilerinin Çin Hükmeti için mi yoksa üniversite bünyesinde mi çalıştıkları bilinmiyor.

Gazetede yayınlanan habere göre Jiankui'nin bulunduğu binaya giriş çıkışları engelleyen güvenlik görevliler, sivil giyinimlilerdi. Konuyla ilgili görüşülen üniversite yetkilileri ve polis güçleri ise herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.