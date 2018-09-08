Genç Kan Nakli, Yaşlılık Hastalıklarına Son Verecek

Londra Üniversitesi Akademisi'nin bilim insanları, kan nakline dayanan yeni bir tedavi yöntemi üzerine yoğunlaştı. Şu an oldukça başarılı sonuçlar veren çalışmanın, yaşlılık hastalıklarını bitireceği iddia ediliyor.

Bilim insanlarının gerçekleştirdiği yeni bir çalışma, yaşlılıkta görülen hastalıkları engellemeyi başardı. Kan nakline dayalı bu yeni araştırma yaşlılıkta sıkça rastlanan demans, Alzheimer gibi hastalıkların yanı sıra kanser gibi ölümcül hastalıklardan da koruyor. Önce farelerde şimdi de insanlarda denenen teknik, genç insanların kanının nakledilmesiyle gerçekleşiyor.

Bir nevi Drakula mantığında gerçekleştirilen çalışmanın, yaşlılık hastalıklarına son vereceği iddia ediliyor. İlk olarak fareler üzerinde yapılan nakillerde başarılı olan bilim insanları, yaşlı kanını genç fareye verdiklerinde tam tersi etkilerle karşılaştılar. Bunun üzerine araştırmayı bir tık daha ileri taşıyıp insanlar üzerinde testlere başladılar.

Genç kanın nakledildiği bireylerde kolestrol de yüzde 10’luk bir azalma; demans hastalarında görülen yüksek miktarda protein birikmesini de beşte bir oranında azalma görüldü.

Londra Üniversitesi Akademisi’ndeki araştırmacılar, bunun son dönemdeki en umut verici modern tıp gelişmelerinden biri olduğunu ileri sürüyor. Genetikçi Dame Linda Partridge’e göre genç kan nakli, insanları kanser, bunama ve kalp hastalığı gibi hastalıklardan kurtaracak ve normal ölümlerine kadar yaşamlarını sürdürebilme şansı sağlayacak. Yaşlı hastalıklarını bitireceği iddia edilen bu naklin testleri halen devam ediyor. Çalışmaya katılmak isteyen hastaların ödemesi gereken ücret ise 8 bin dolar.