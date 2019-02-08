Facebook, gençlik ekibini yeniden yapılandırmaya gidiyor. Firma, bekleneni veremeyen LOL uygulamasının fişini çekerken Messenger Çocuklar uygulamasına odaklanacak.

Sosyal medya devleri için çocuklar ve gençler önemli bir demografik oluşturuyor. Bir sonraki ‘büyük şeyi’ belirleyeceğine inanılan çocuklara yönelik çalışmalar yapan firmalar arasında Facebook da var.

Facebook, gençlerin ve çocukların isteklerini anlamak için 100’den fazla çalışanını görevlendirdiği “gençlik ekibi”ni yeniden yapılandırma kararı aldı. Bu ekip, gençlerin ve çocukların kullanmak isteyebilecekleri ürünleri ve özellikleri tasarlamakla görevli.

Ekibin geliştirdiği ve ‘meme’ olarak bilinen görsellerin paylaşıldığı LOL uygulaması rafa kaldırılıyor. Betada istenen başarıyı yakalayamayan uygulama, beklenen ilgiyi hiçbir zaman görmedi.

Öte yandan, normalde Facebook kullanamayacak olan 13 yaş altı gençler için geliştirilen Messenger Çocuklar (Messenger Kids) uygulaması ise epey umut vaat ediyor. Firma da LOL projesinde görevli ekibini bu projeye yönlendiriyor.

Facebook’un Messenger Çocuklar uygulaması, bağımsız organizasyonları gizlilik ve güvenlik konusunda korkutsa da şirketin ana odağı bu proje olacak gibi duruyor. Bir Facebook sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, şirketin gençlik ekibinin, en önemli işletme önceliklerine göre yeniden yapılandırıldığı bildirildi. Aynı açıklamada, ekibin odağının da Messenger Çocuklar olduğu belirtiliyor.

Yapılan araştırmalarda da gençlerin artık Facebook’tan uzaklaştıkları ve başka sosyal medya uygulamalarına yöneldikleri ortaya çıkmıştı. Facebook’un bazı gençlere para ödeyerek uygulama verilerini topladığı ortaya çıkmıştı. Bu durum, Facebook ile Apple arasında sorunlar yaşanmasına sebep olmuştu.

Facebook’un gençlik ekibi 2016 yılında kurulmuştu. Ekibin geliştirdiği LifeStage adlı Snapchat benzeri uygulama Ağustos 2017’de uygulama mağazalarından kaldırılmıştı. TBH adlı bir başka uygulama da gençlerin anonim sorular sorup cevap vermesi için hazırlanmıştı. Bu uygulama da kısa ömürlü olmuştu.

Facebook’un Messenger Çocuklar dışında da gençlere ve çocuklara yönelik çalışmaları olsa da bu çalışmaların içerikleri bilinmiyor. Facebook, Instagram’ı satın alması ve Snapchat’ten hikayeler özelliğini kopyalaması dışında gençlere erişim sağlamakta zorlanıyor. Facebook en son gençlere erişebildiğinde piyasaya yeni giriyordu.