ABD'li gençler üzerinde yapılan bir anket, 18-29 yaş arası kitlenin artık Facebook kullanmak istemediğini gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz yıl yaşanan Cambridge Analytica skandalı, sonrasında durmaksızın patlak veren güvenlik sorunları derken insanların gitgide Facebook'tan soğuduğu ortaya çıktı. Toplamda 3.400 kişi üzerinden gerçekleştirilen ankete göre %44 oranında genç kullanıcı, geçtiğimiz yıl içerisinde uygulamayı telefonundan silmiş.

Herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın, tüm kullanıcıların %26'sı uygulamayı en az bir kere telefonundan kaldırmış. Bununla birlikte %42'lik bir kesim birkaç hafta veya daha fazla bir süreyle Facebook'a ara vermiş.

Gelelim Facebook'un başını yakan 'gizlilik' konusuna... Cambridge skandalı sonrasında, kullanıcıların %54'ü gizlilik ayarlarında değişikliğe gittiğini belirtiyor. Facebook'a olan güven azaldıkça, sosyal medya platformunun 'vazgeçilmez' hissedilmemeye başlandığı da bir gerçek. Son dönemde yapılan bir ankette "Twitter, Google ve Facebook arasından en az kimi güvenilir buluyorsunuz?" diye sorulmuş ve Facebook açık ara en güvenilmez platform seçilmişti.