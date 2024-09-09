Yeni bir araştırma, Z kuşağının "Google'lamak" terimini çok nadir kullandığını ortaya koydu.

Neredeyse her insanın her gün kullandığı Google’ın, hayatımızın çok önemli bir parçası hâline geldiğini söylemek yanlış olmaz. Hatta sözlüğe bile girmişliği var. Öyle ki Oxford, 2006’da “Google’lamak” fiilini sözlüğe eklemişti. Uzun süredir dünya çapından insanlar, internette arama yapmak yerine “Google’lamak” diyordu.

Ancak yeni bir araştırma, Z kuşağı olarak adlandırılan genç neslin Google’a bakış açısının daha farklı olduğunu ortaya koydu. Bu nesil, artık “Google’lamak” fiilini kullanmıyor.

Gençler, "Google’lamak" yerine dümdüz “aramak” fiili kullanıyorlar

Bernstein Research tarafından yürütülen çalışmaya göre 1997 ila 2012 arasında doğan ve internetin yaygınlaşmasıyla büyüyen bu nesil, Google’lamak terimini çok nadir kullanmaya başladı. Bunun yerine sadece dümdüz “aramak” diyorlarmış.

Aslında bu değişim Türkiye’de çok fark edilen bir şey değil. “Google’lamak” fiiline ülkemizde de sıkça kullanılıyor olsa da diğer ülkelerdeki gibi öyle herkesin kullandığı bir fiil değildi. Türkiye’de daha sık “internetten aramak” gibi terimler kullanılıyordu. Ancak yurt dışında, özellikle de ABD gibi yerlerde Google’lamak inanılmaz derecede popüler bir kullanımdı.

Gençlerin neden Google’lamayı bıraktığına ilişkin de tahminler var. Buna göre artık Google’ın bilgiye ulaşmanın tek yolu olmaması bu terimin kullanımını azaltmış. Artık TikTok’tan ChatGPT’ye kadar birçok farklı yerden bilgilere ulaşmak mümkün.

Gençler, bir şeyler öğrenmek istediklerinde en başta TikTok’a gidiyorlar. İnsanların düşünceleri için Reddit, X gibi platformlara, alışveriş için Amazon gibi platformlara, izleyeceği bir film için ise Google yerine direkt olarak o filmin yer aldığı hizmetin uygulamasına gidiyorlar. Uzmanlara göre Google’lamak fiilinin bırakılmaya başlama nedeni bunlar.

Tabii ki Google hâlâ rakipsiz bir şekilde dünyanın en popüler arama motoru ve milyarlarca insan tarafından kullanılıyor. Yani kullanım oranı konusunda bir problem yok. Sadece gençler arasında internetten arama yapmak için “bir terim olarak” kullanılması konusunda bir değişiklik var.