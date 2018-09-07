Pew Research isimli araştırma şirketi, 4.594 kişi üzerinde yaptığı anket çalışmasında oldukça ilginç bulgulara rastladı. Buna göre son 1 yılda gençlerin büyük bir çoğunluğu Facebook'tan soğumuş durumda.

Cambridge Analytica skandalının patlak vermesi sonrası zor günler geçiren Facebook için kabus halen son bulmamışa benziyor. Facebook'un bilgi sızdırması, güvenlik açıkları gibi dezavantajlarını takip eden gençlerin son 1 yılda Facebook uygulamasını telefonlarından sildikleri ortaya çıktı. Yapılan ilk araştırmaya göre yaşları 18 ile 29 arasında değişen gençlerin %44'ü, son 1 yılda Facebook'u telefonlarından sildiğini belirtiyor.

Bir diğer araştırma ise gizlilik ayarları üzerine... Buna göre Cambridge Analytica olaylarından sonra, yaşları 18 ile 49 arasında değişen kişilerin %64'ü gizlilik ayarlarında değişikliğe giderken, 65 yaş üstü için bu oran sadece %34'te kaldı. Araştırmanın yaş sınırı olmaksızın geneline göz atarsak şunlarla karşılaşıyoruz: Araştırma neticesinde zaman tüneli ayarlarını ve paylaştıklarının gizliliğini değiştiren kişilerin %10 Facebook verilerini bilgisayara indirmeyi tercih etmiş. Yine bu kitlenin %70'i ise Facebook'un genel gizlilik ayarlarında değişikliğe gitmeyi tercih etmiş.

Araştırmadan çıkarılacak sonuç oldukça net görünüyor: Facebook'un çalışma sistemini çözen ve olayları takip eden kitle hiçbir şekilde Facebook'a güvenmiyor ve deneyimini optimize etmeye çalışıyor. Keza büyük bir kesim de Facebook ile ilişiğini kesmeyi tercih etmiş durumda. Anlaşılan her ne kadar belirli bir kitleyi halen peşinden sürüklese de Facebook'un aslında 'neler karıştırdığını' bilen bilinçli bir kitle de mevcut.