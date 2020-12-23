Gençlerde Daha Etkili Bir COVID-19 Virüsü Tespit Edildi

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Güney Afrika'da yeni bir COVID-19 mutasyonuna rastlandığını açıkladı. İngiltere'de de görülen bu yeni mutasyonlu virüs, hızlı yayılmasına ek olarak gençlerde daha etkili oluyor.

Son günlerde İngiltere'de ortaya çıkan yeni COVID-19 mutasyonu tüm dünyada yeniden korku yaratmıştı. Bu olayın ardından pek çok açıklama yapılmış ve mutasyonun virüsün bulaşı riskini yüzde 70 kadar artırdığı belirtilmişti. Bu açıklamaların ardından İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan can sıkıcı bir açıklama daha geldi.

Hancock, Güney Afrika'da yeni bir COVID-19 mutasyonunun tespit edildiğini ve bu mutasyonun İngiltere'de tespit edilen mutasyona göre daha endişe verici olduğunu açıkladı. Hancock, bu mutasyonlu virüsün daha da hızlı bulaştığını ve daha fazla mutasyon geçirdiğini söyledi.

İngiltere'de de görüldü

Hancock, bu yeni mutasyonlu virüsün İngiltere'de iki kişide tespit edildiğini söyledi. Güney Afrika'dan gelen kişilerle temaslı olduğu açıklanan bu iki vaka sonucu, virüsü taşıyan herkesin ve onlarla temaslı olanların karantina altına alındığı açıklandı.

Yeni mutasyonlu COVID-19 virüsü araştırılıyor

Hancock, bu yeni mutasyonlu koronavirüs hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Virüsün geçirdiği mutasyonla ilgili bir ayrıntı vermeyen sağlık bakanı, mutasyonlu virüsün şu anda inceleme aşamasında olduğunu belirtti.

Güney Afrika'daki virüs inceleme altına alındı

Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonlu virüs, ülkedeki bilim insanları ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından incelemeye alındı. Güney Afrika'daki vaka sayılarının artmasına yol açan 501.V2 isimli COVID-19 türü, Kwazulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform (Kriso) liderliğinde bir grup bilim insanı tarafından tespit edildi.

Gençleri daha fazla etkiliyor

Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, 501.V2 isimli mutasyonlu COVID-19'un mutasyonsuz virüse oranla gençleri daha fazla etkilediğini açıkladı. Mkhize, konuyla ilgili gerçekleştirilen basın toplantısında, "Bilim insanları, klinik epidemiyolog görünümde değişim olduğuna dair bulgular sunuyor. Özellikle, kronik hastalığı olmayan daha genç hastalarda hastalık oranının arttığına dikkat çekiyorlar" ifadelerini kullandı.

501.V2, İngiltere'de tespit edilen mutasyondan daha farklı

Güney Afrika'daki BBC muhabiri Pumza Filhani, Güney Afrika'da tespit edilen yeni mutasyonun İngiltere'de tespit edilen mutasyondan daha farklı olduğunu açıkladı. Bununla birlikte iki mutasyonun da benzer bir özelliği yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre iki mutasyonda da virüsün hücreye girdiği "spike proteini" tespit edildi. Bu sebeple de iki mutasyon da virüsün bulaşı hızını artırdı.

Bu yeni mutasyonlu virüs hakkında yeni bilgiler geldikçe sizleri durumdan haberdar edeceğiz. Bu süreçte evinizde kalıp, dışarı çıkmanız gerektiğinde de maske, eldiven ve hijyen kurallarına dikkat etmenizi öneriyoruz.