"Gençlerin Liderliğinde Dünya Eskisinden Daha Güçlü Olacak"

Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve eşi Melina Gates, okullarından mezun olacak öğrenciler için bir yazı kaleme aldılar. Gates çifti, koronavirüs salgını altında mezun olan öğrencilere, gençlerin liderliğinde dünyanın gelecekte çok daha güçlü olacağını söylediler.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir tarafından birçok öğrencinin mezuniyet törenleri iptal edildi. Törenler iptal edilmiş olmasına rağmen uzaktan eğitim uygulamaları ile devam eden dersler sayesinde öğrenciler, okullarından resmi olarak mezun olmaya devam ediyor.

Kendi isimleri ile kurdukları vakfın koronavirüs mücadelesine 250 milyon dolar bağışlayacağını açıklayan Melinda ve Bill Gates, koronavirüs salgını döneminde okullarından mezun olan öğrencilere hitap eden bir köşe yazısı kaleme aldılar. Gates’lerin makalesi Wall Street Journal’da yayınlandı.

Bill ve Melinda Gates, 2020 mezunlarına dünyanın kitlesel bir acı ve ekonomik yıkımla yüzleşirken yetişkinlik dünyasına adım attıklarını söyledi. Bu durumun gençlerin hayatının bir sonraki bölümü için ne ifade ettiğini soran Gates çifti, küresel bir topluluğun üyesi olan gençlerin eylemlerinin küresel çapta etkisi olabileceğini belirttiler.

Wall Street Journal’de yayınlanan makalede Gates çifti gençlere, “Mesleki hedefleriniz ne olursa olsun, nerede olursanız olun, yolunuz büyük ya da küçük olsun dünyayı herkes için daha iyi bir hale getirmeye katılabilirsiniz” dedi.

Gates çifti, mezun olan birçok gencin dünyaya damgasını vurmanın akıllarına gelecek son şey olduğunu kabul ediyor. Ailesiyle ilgilenmek ya da öğrenim kredisini ödemek gibi birçok sorunla gençlerin karşı karşıya olduğunu söyleyen Gates’ler, gençlere “Dünyayı değiştirmek için daha büyük sorunları beklemeniz gerekebilir” dedi.

Dünyanın daha önce de yıkıcı olaylar yaşadığını ve bunlardan kurtulduğunu yazan Bill ve Melinda Gates çifti, dünyanın yıkıcı durumlardan kurtulmasının kazayla veya kaderle gerçekleşmediğini de hatırlattı. Gates çifti, “Dünyanın kurtulması, tıpkı sizin gibi hayatları ve kariyerleriyle ne yaparlarsa yapsınlar bizi ileriye götürecek ortak göreve katkıda bulunacaklarına dair söz veren insanların eylemlerinin bir sonucuydu” dedi.

Bill ve Melinda Gates, 2020 mezunları için yazdıkları makalede 2020 yılının kolay bir zaman olmadığını kabul ettiler. Gates çifti, bu günleri de atlatacağımızı ve gençlerin liderliğinde dünyanın eskisinden güçlü olacağını ifade etti.