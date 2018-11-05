Daha önce katılımcısı olan gençlerin canına mal olan oyun, Avustralya'da bir kez daha hortlamış durumda.

Bizim gençlerimizin neyse ki ilgi göstermeyecek kadar akıllı oldukları bu garip boğmaca oyunu, Avustralya'da tekrar gündem olmaya başlamış durumda. Bunun sebebi, daha önce ölen yaşıtları olmasına rağmen bu oyunu tekrar moda haline getiren gençler.

Oyun temel olarak bir kişinin kendisini bayılana kadar nefessiz bırakması, bu anları da bir başkasının kameraya çekmesi üzerine kurgulanmış vaziyette. Beyin oksijensiz kaldıkça zarar gören bir organ, o yüzden oksijensiz bırakmasak daha iyi tabii. Bu durum bazı hasarların kalıcı olmasına, sakatlığa kadar sebep olabiliyor. Zaman zaman yaşanan ölümler de bu akımı pek durdurabilmiş değil.

Son olarak 1 Kasım 2018'de bir okul müdürü tarafından velilere yönelik olarak yapılan uyarıda oyunun tekrar popüler hale geldiği, ailelerin çocuklarına dikkat etmeleri gerektiği açıklandı.

Oyunun çok hızlı şekilde viral hale geldiği biliniyor, daha önce insanları çocuklarını kaybetmeye iten de bu hızlı yayılma ve akımın/arkadaş çevresinin dışında kalmama olmuştu.