Dünya genelinde miyopluk oranı hızla artıyor; 2050'de 740 milyon çocuğun uzak görme yetisi tehlikede.

Dünya miyopluk (kısmi görme kaybı) konusunda artan bir tehlikeyle karşı karşıya. Yeni yapılan bir araştırma, 2050 yılı itibarıyla 740 milyondan fazla çocuğun ve gencin uzak nesneleri görmekte zorlanabileceğini ortaya koyuyor.

Bu öngörü ise 2023 yılı itibarıyla 50 farklı ülkeden elde edilen verileri inceleyen küresel bir çalışmaya dayanıyor. Araştırmaya göre, 1990'dan 2023'e kadar 5 ila 19 yaş arası bireylerde miyopluk oranı %24'ten %36'ya yükseldi. Özellikle Japonya'da çocukların ve gençlerin %86'sı şu anda miyopken Paraguay'da bu oran yalnızca %0.84. Asya'da ise bu oranın 2050 yılına kadar %70'e ulaşabileceği belirtiliyor.

Ekran bağımlılığı çocukların görme sağlığını tehdit ediyor

COVID-19'un etkisiyle birlikte miyopluk oranının artışı dikkat çekiyor. Pandeminin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle pek çok çocuk ekran karşısında vakit geçirmek kalmak zorunda kaldı. Bu da görme kayıplarını önemli derecede etkiledi. Örneğin, Hong Kong'da yapılan bir çalışmada, 6 ila 8 yaş arasındaki 709 çocukta hızlı bir miyop artışı gözlemlendi. Çocukların dışarıda yeterince vakit geçirmemesi miyopluk riskini %60'a kadar çıkarabiliyor.

Araştırmacılar, genç yaşta formal eğitim uygulamalarına erken başlanmasının miyopluk oranını etkileyebileceğini belirtiyor. Örneğin, Singapur ve Hong Kong'da çocuklar eğitim programlarına iki veya üç yaşlarında katılıyorlar. Ancak, Afrika'da çocuklar ve gençler arasında miyopluk oranı Asya'dakinden yedi kat daha düşük.

Araştırmacılar ise bu bulguların gelecekteki nesillerin göz sağlığını korumak için kritik bir adım olduğunu vurguluyor.