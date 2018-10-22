GE, sesten hızlı gidebilen süpersonik sivil uçaklar ailesine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.

Hazırlanan yeni motor, Aerion AS2 isimli bir süpersonik iş jetine takılacak. Lockheed Martin birlikteliği ile hazırlanacak olan bu model, Atlantik'i 3 saatte geçebilir.

Concorde'un emekliliğinden sonra süpersonik yolcu uçakları eski ününü kaybetmişti. Ancak NASA başta olmak üzere çeşitli havacılık firmalarının yeni girişimleri sonrasında bu alanda bir devrim yaşanabilir. Böylece yakıt tüketimleri ve maliyetlerin de düşürülmesi hedefleniyor.

Rolls-Royce'dan daha iyi

Yeni motorların Concorde'da bulunan Rolls-Royce/Snecma Olympus 593'den daha iyi iş yapması bekleniyor. Concorde'un 2,173 km/s yapabildiğini de hatırlatalım. GE, yaşanan süreç içerisinde birçok şey öğrendiklerini açıklıyor. Ayrıca firma yeni proje ile ilgili detay vermekten kaçınsa da yeni nesil motorların 60,000 ft'de uçabileceği ve tekrar gözden geçirilen ses kısıtlamarına takılmayacağı söyleniyor.

Bu yenilikler ışığında toplam sürtünmenin de %20 azaltılması bekleniyor. Böylece sadece uçuş maliyetleri düşmekle kalmayacak, aynı zamanda menziller de uzayacak.

AS2'nin ilk uçuşunun 2023'de olması, 2025 de ise tamamen hazır hale gelmesi hedefleniyor.