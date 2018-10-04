General Mobile GM 9 Pro'da Yerli Üretim Logosu Bulunacak

Yerli akıllı telefon üreticilerimizden General Mobile’ın son amiral gemisi GM 9 Pro, Ticaret Bakanlığı tarafından standartlaştırılan Yerli Üretim logosunun kullanılacağı ilk yerli telefon oldu.

General Mobile tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtılan GM 9 Pro, firmanın en yüksek özelliklere sahip ve en pahalı telefonu olmuştu. Google ile Android One kapsamındaki anlaşmasına devam eden General Mobile, bu cihaz için de iki yıl boyunca en güncel Android sürümüne kavuşmayı vadediyor.

GM 9 Pro, üretimine başlanan bir yerli telefon olarak bundan sonra kutusu üzerinde Yerli Üretim logosu ile gelecek. Ticaret Bakanlığı’nın kararı ile resmileşen Yerli Üretim logosu, ürünlerin fiyat etiketleri dışında başka bir yerinde kullanılamıyor.

General Mobile’ın yeni logoyu kullanarak yerli üreticiler arasında ilk olması GM 9 Pro satışlarına da mutlaka etki edecektir. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan bir araştırmaya göre, Türk halkının yerli üretim teknolojik ürünlere ilgisi artış gösteriyor. Bunun en büyük nedeni ise yabancı üreticilerin fiyatlarının giderek artışta olması.

General Mobile GM9 Pro teknik özellikleri:

6,1 inç, 2160x1080 piksel, 18:9 oranında AMOLED ekran

Snapdragon 660 işlemci yongası

12 MP + 8 MP arka kamera (f/1.8 diyafram açıklığı)

8 MP ön kamera (f/2.0 diyafram açıklığı)

4 GB RAM

64 GB dahili hafıza (256 GB'a kadar microSD kart desteği)

3.800 mAh batarya

Boyutlar: 159 x 75,8 x 7,9 mm

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