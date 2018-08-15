ABD ile gerilen ilişkiler sonrası Türkiye'de yerli üretime hiç olmadığı kadar ağırlık verileceği artık belli oldu. General Mobile, fazla vakit kaybetmeden çok büyük bir yatırıma imza atıyor.

Dünden beri haberlerimizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını ve devamında gerçekleşen önemli genişmeleri aktarıyoruz. Bugün itibarı ile bir önemli haber de General Mobile cephesinden geldi: General Mobile, tam 100 milyon TL'lik yatırımla yeni telefon fabrikasını devreye soktu.

Toplamda 33 ülkede faaliyet gösteren General Mobile, yıl sonuna dek 45 ülkede faaliyet göstermeye başlayacak. Telefon üretimini de yaklaşık %75 oranında artırmayı planlayan şirket, şu an 2.5 milyon olan senelik üretimi 4,4 milyon adete çıkarmayı planlıyor.

Konuyla ilgili önemli açıklamalar yapan General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, şunları söyledi:

"Türkiye’nin uluslararası pazardaki yerini sağlamlaştırmasının tek yolu, öz kaynaklarıyla teknoloji geliştirmekten ve ihraç etmekten geçiyor. Bunun yaratacağı katma değer, Türkiye’nin gelişiminde önemli bir rol oynayacak. Türkiye’deki fabrikamızda 33 ülkeye de ihraç ettiğimiz tüm modellerimizin üretimini gerçekleştiriyoruz. Şu an yıllık üretim kapasitesi 2,5 milyon adet olan fabrikamızla hedefimiz, faaliyette olduğumuz ülke sayısını 2018 sonuna kadar 45’e çıkararak 4,4 milyon adet üretim yapmak olacak."