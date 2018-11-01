General Motors, 18 Bin Kişiyi İşten Çıkarmaya Hazırlanıyor

ABD merkezli otomobil üreticisi General Motors, maliyetleri azaltma yoluna gidiyor.

GM'den konu ile ilgili bir dizi açıklama yapıldı. Buna göre şirket Kanada, ABD ve Meksika'da 18 bin maaşlı çalışanını tazminat karşılığı işten çıkartıyor. İşten çıkartılan kişilerin çoğunun satış, pazarlama ve idari birimlerde görev yaptığı da gelen bilgiler arasında. Üstelik bu teklif sadece yeni personele de yapılmadı. GM bünyesinde 12 yıldır çalışan elemanlara da aynı teklif yapıldığı bildiriliyor. Basına yapılan açıklamada tazminat bilgileri ise paylaşılmadı.

GM'nin ABD, Kanada ve Meksika'da yaklaşık 50 bin maaşlı çalışanı bulunuyor. Bu sayıya baktığımızda şirket neredeyse elemanlarının yarısını işten çıkarma yoluna gitmeyi seçmiş.





Trump Etkili Oldu

Sektör uzmanları otomotiv endüstrisinin, ABD ve Çin'deki yavaşlayan satışlar ve Trump yönetiminin alüminyum ürünlerine uyguladığı yeni gümrük tarifeleri ve artan üretim maliyetleri nedeniyle yakın dönemde sıkıntılarla karşılaşabileceğini tahmin ediyor.



