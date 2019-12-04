Çin Genetiği Değiştirilmiş Bebekleri Mutasyonlar Yaratabilir

Çinli biyofizikçi He Jiankui'nin genetiği değiştirilmiş bebekler üzerinde yaptığı araştırmaların orijinal raporları ilk kez ortaya çıktı ve deneyin başarısız olduğu öne sürülüyor. Jankui, bilim otoritelerini yanıltmak ve yalan söylemekle suçlanıyor.

Çin'in genetiği değiştirilmiş ikizler üzerinde HIV'e karşı bağışıklık kazandırmak için yaptığı gen düzenlemesi başarısız olmuş ve istenmeyen mutasyonlar yaratmış olabilir. MIT Technology Review dergisinin gerçek araştırmadan paylaştığı alıntılar, Çinli biyofizikçi He Jiankui'nin dünyaya gelmeleri bilim dünyasını tartışmaya sürükleyen ikizler Lula ve Nana'nın yaratılmasında etik ve bilimsel normları görmezden geldiğini ortaya koyuyor.

HIV salgınını kontrol altına almayı hedefleyen tıbbi atılımın başarılı olup olmadığı açık değildi. Çünkü araştırma ekibi, bebeklere bağışıklığı veren gen mutasyonunu yeniden üretemedi. Berkeley, Kaliforniya Üniversitesi'ndeki genom düzenleyici bir bilim adamı olan Fyodor Urnov, MIT Technology Review'e, "Geçerli CCR5 değişimini yeniden ürettikleri iddiasıyla gerçek verilerin bariz bir şekilde yanlış beyan edilmesi sadece bir terim ile tanımlanabilir: kasıtlı bir yalan" dedi.

Urnov'a göre çalışma aslında araştırma ekibinin geçerli CCR5 varyantını üretemediğini gösteriyor. Ekip doğru geni hedef almasına rağmen "Delta 32" varyasyonunu çoğaltmadı ve bunun yerine etkileri net olmayan yeni düzenlemeler yarattı.

Dahası, CRISPR gen düzenlemede kusurlu bir yöntem olarak görülmeye devam ediyor. İstenmeyen ya da hedeften sapan düzenlemelere yol açabiliyor ve bu da insanlarda kullanımını tartışmalı hale getiriyor. Araştırmacılar, erken aşamadaki embriyolarda bu tür etkileri aradıklarını ve sadece bir tane bulduklarını iddia etti. Ancak her bir embriyo hücresini incelemeden kapsamlı bir arama yapmak mümkün değil.

Shady Grove Fertility'de üreme endokrinologu olan Jeanne O'Brien, uygulamaya katılan çiftin kararını, "Ebeveynlerin doğurganlık tedavisine erişememesi, doğacak çocuklarına yönelik büyük risklere rağmen, deneyde yer almaları için onları motive etmiş olabilir" şeklinde tanımlıyor. Ayrıca baba, HIV pozitif ve Çin'de sosyal hayatında zorluklar çekiyor.