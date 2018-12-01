Dünya Üzerindeki En İlginç Genetik Farklılıklar

Hayatınız boyunca belki de bir defa karşılaşabileceğiniz genetik güzellikler listelendi.

Güzellik göreceli ve çeşitli bir kavramdır. Bir kişiyi mutlak güzel veya çirkin olarak tanımlamanın br yolu olmadığı gibi, her farklılık, her karakteristik özellik kendi güzelliğini içinde barındırır. Topluma dayatılmış bazı güzellik "standartları" yüzünden, kimi kalıtımsal hastalık ve deformasyona sahip kişiler, kendilerini gerek mesleki, gerek sosyal hayatlarında gizlemek zorunda kalıyorlardı. Son zamanlarda ise farklı özelliklere sahip bu kişiler, sosyal medya hesaplarının da yardımıyla artık sahip oldukları gerçek güzelliklerinden çekinmeden, saklamadan rahatlıkla herkesle paylaşabiliyorlar. İşte belki de hayatınızda sadece bir defa denk gelebileceğiniz o nadir güzellikler:

1-ALBİNİZM

Albino, çok nadir görülen bir genetik farklılıktır. Bu genetik duruma sahip olan kişilerin gözlerinde, saçlarında ve vücutlarında renk pigmenti eksikliği durumu söz konusudur. Bu nedenle Albino genetik durumuna sahip kişiler, bembeyaz saçlara, kaşlara ve ten rengine sahiptirler.

2-EHLERS-DANLOS SENDROMU

Fotoğrafta gördüğünüz kişi, 27 yaşında bir model olan Sara Geurts. Sara'nın sahip olduğu genetik durumun adı Ehlers-Danlos sendromu olarak biliniyor. Model, bu genetik durum hakkında farkındalık yaratmak ve aynı zamanda kendiyle aynı pozisyonda olan diğer kişiler için de ilham kaynağı olmak için örnek teşkil ediyor.

3-EKTODERMAL DİSPLAZİ

26 yaşındaki Alman model, çok nadir görülen bir genetik rahatsızlık ile dünyaya gelmiş. Yüz yapısında değişikliğe neden olan bu duruma sahip olan kişiler genelde, toplum içerisine çıkmaktan çekiniyor. İlka Brühl ise çok sevdiği fotoğraf çekimlerinden korkmayarak, pozitif enerjisi ve güzel yüzü ile kendi ile aynı durumu paylaşan milyonlara ilham kaynağı oluyor.

4-ANİZOKORİ

Bu genetik durum ise, iki göz bebeğinin boyutunun birbirinden farklı olması nedeniyle oluşuyor.

5-DERMATOGRAPHIA

Bu deri rahatsızlığı görenlere çok ilginç bir sanat çalışması veya acılı bir dövme operasyonu gibi gelebilir.Fakat aslında dünya nüfusunun sadece yüzde 2'sinde görülen bir durum. Bazen farklı şekillerde ortaya çıkabilen bu kabartma şekiller, çoğunlukla yarım saat gibi bir süre sonra ortadan kayboluyor.

6- GÜZELLİK İZLERİ

Bu doğum lekeleri, çoğu insan için kapatılması gereken bir durum olarak düşünülüyor. Fakat bazı kişilerin yüzlerinde yer alan büyük izler olabiliyor. Neyse ki artık, var oldukları haliyle ne kadar güzel olduklarını görebilen kişilerin sayısı artıyor.

7-WAARDENBUR SENDROMU

Bu genlerle aktarılan, mutasyona uğramış genler sonucu oluşan durum farklı derecelerde sağırlığa, yapısal bozukluklara neden olabiliyor. Bu duruma sahip kişilerde genelde sibirya kurtlarında olduğu gibi masmavi gözler görülüyor. Stef Sanjati isimli Youtuber'ın durumunu bir videoyla ortaya koyması sonucu, toplumsal farkındalık oluşmuştu.

8-KEDİ GÖZÜ SENDROMU

Hamilelik sırasında yumurtanın oluşumu esnasında oluştuğu düşünülen bu rahatsızlık, kromozomal bir durum. Kişilerin göz bebekleri tamamen kedi gözüne benziyor. Bu durum göz bebeğinde ve kulakalarda bazı rahatsızlıklara sebebiyet veriyor.

9- AŞIRI UZUN BACAKLAR

Bu durum insan vücudunun genel orantısının biraz dışında olarak tanımlananbilir. Fotoğraftaki modelin bacak uzunluğu tam 108cm. Özellikle küçük çocuklarda, arkadaşları tarafından dalga geçilmeyle sonuçlanan bu farklılık, aslında bir çok kişi tarafından hayranlıkla takip ediliyor.

10- ARJİRİ

Çok ilginç bir rahatsızlık olan Arjiri, vücutta oluşan gümüş birikmesinin ışığa maruz kalması ile birlikte, tenin gri-mor rengini almasıyla oluşuyor. Uzun yıllar boyunca tedavisi olmadığı sanılan bu rahatsızlık, günümüzde lazer tedavisi ile azaltılabiliyor.

11- HİRSUTİZM

Hormonal bir dengesizlik nedeni ile oluşan bu rahatsızlık, kadınlarda yüz bölgesinde kıllanmaya neden oluyor. Bu durumu da kabullenip, kendiyle barışık yaşayan insanlar olduğu gibi, ilaç tedavileri ile azaltmaya çalışan kişilerin sayısı da oldukça fazla.