Araştırmacılar, Bakteriler Arasında İletişim Kurmayı Başardı

Sentetik bakterileri oluşturmak için yapılan çalışmalar meyve vermeye başladı. Bilim insanları, bakteriler arasında kimyasal bir iletişim kurmanın yolunu buldular.

İnsan vücudu, sağlıklı bir yaşam sürmenizi sağlayan milyonlarca bakteriye ev sahipliği yapıyor. Bu bakteriler; sindirim sistemine yardımdan vücut savunmasına kadar birçok farklı alanda çalışırlar.

Şimdiye kadar bakterilerin ve mikropların nasıl iletişim kurduğu üzerine pek çok çalışma yapıldı ama kayda değer bir sonuç alınamamıştı. Ta ki Harward Üniversitesi ve Wyss Enstütüsünün yaptığı işbirliğine kadar. Bu işbirliği sayesinde, farklı bakteri türleri arasında genetik sinyal iletimi kurulabildi.

Çalışmacılar, bir laboratuvar faresinin bağırsağındaki bazı çevresel tetikleyicilerin yardımıyla, E. coli ve Salmonella Typhimurium bakterisini bağlamak için bir yol oluşturmayı başardılar. Wyss araştırma ekibinin lideri Suhyun Kim “İnsan sağlığını işlenmiş bakteri türleri ile geliştirmek için, öncelikle nasıl iletişim kurduklarını anlamamız gerekiyordu” dedi.

Ekip çalışmalar sonucunda “Quorum Sensing” adlı, bakterilerin doğal iletişim kurma yönteminden yararlandılar. Bu sayade, uyumlu bakterilerin iletişimini kolaylaştıracak yeni kimyasal bileşiklerin oluşumu için kolları sıvadılar.

Yapılan çalışmalar aslında; bağırsakta sentetik bakteri üretmek için, doğal olarak bulunan bakterileri kullanmayı sağlıyor. Mevcut bakterilerin birbiriyle iletişim kurabilmesi, izleme ajanları oluşturma gibi görevlerini yerine getirecek bir mikrobiyomun oluşturulması amaçlanıyor.