Geniş Ekranlı ve Bütçe Dostu Telefon: Alcatel 7

Geniş ekranı ve uygun fiyatı ile tanıtıldığı günden itibaren dikkat çekmeyi başaran Alcatel 7'yi biraz daha yakından inceledik.

Ürettiği uygun fiyatlı telefonlar ile son dönemin dikkat çeken üreticilerinden biri olan Alcatel, tanıttığı son telefonu Alcatel 7 ile de büyük beğeni topladı. 179,99 dolardan satışa sunulacak olan telefon, fiyat-performans olarak son derece dengeli ve başarılı bir ürün. Telefonun en çok dikkat çeken özelliği ise 18:9 ekranı.

Telefonun teknik özellikleri ise şu şekilde;

Ekran: 6.0" 18:9 2180x1080 LCD

İşlemci: MediaTek MT6736TA @ 2.5GHz

RAM: 2GB

Depolama: 32 GB

Batarya: 4,000mAh

İşletim Sistemi: Android Oreo 8.1.0

Arka Kamera: 12MP + 2 MP, 1080p 30FPS video kaydı

Ön Kamera: 8MP, 1080p 30FPS video kaydı

Boyut: 6.38" x 2.95" x 0.34" (25mm x 75mm x 8.6mm)

Alcatel 7; ekran, performans ve işletim sistemi konularında fiyatına göre oldukça başarılı bir telefon. Ancak eğer kamera ve tasarıma daha çok önem veriyorsanız sizi çok da memnun etmeyebilir. Telefonun ucuz olmasının sebeplerinden biri de kullanılan materyallerin daha ucuz olması. Hal böyle olunca da kullanılan malzemeler telefonun tasarımına kötü yansımış diyebiliriz.

Ancak tasarım ve kamera sizin için çok önemli değilse ve hem uygun fiyatlı hem de performans olarak yolda bırakmayacak bir cihaz arıyorsanız, Alcatel 7 sizin için uygun olabilir. Aynı zamanda batarya ömrü konusunda da başarılı olan telefon, gün sonunu %30 dolu bir bataryayla getirmenize olanak sağlıyor.