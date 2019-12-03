Geçtiğimiz aylarda Google'ı şarkı sözlerini kopyalamakla suçlayan Genius, bu kez Google'ı 400 milyon dolar tazminatla dava edeceğini söyledi. Şirket, Google'ın bu sözleri kopyalayarak tekelcilik karşıtı yasaları ihlal ettiğini ve kendilerine zarar verdiğini belirtiyor.

Geçtiğimiz yaz aylarında şarkı sözlerini bulmaya yardımcı olan web sitesi Genius, Google’ı şarkı sözlerini kopyalamakla suçlamıştı. Şimdiyse şirket, yapılan uyarılara rağmen Google’ın şarkı sözlerini bilerek kopyalayıp arama sonuçlarında kullanmaya devam ettiğini söylüyor. Google’ın uygulamalarının rekabet karşıtı olduğunu iddia eden site, verilen bu zarardan dolayı ise Google’dan 400 milyon doların üzerinde bir tazminat talep ediyor.

Google, belirli aramalara yanıt olarak partnerleri tarafından şarkı sözlerini hızlıca gösteriyor. Genius ise bu yılın başlarında bazı sözlerin kendi web sitesinden kopyalandığını, bunu ise belirli filigranlar sayesinde anlayabildiğini söylemişti. Site şu anda Google’ı ve şarkı sözü ortağı LyricFind’ı, hizmet şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle “sözde kaldırılan” şarkı sözleri için dava ediyor.

Genius, bu kez Google’ı dava ediyor:

3 Aralık’ta Brooklyn, New York’ta kayda geçen şikâyet, Google’ın davranışının yalnızca hizmet şartlarını ihlal etmekle kalmadığını, aynı zamanda Genius’ın işini ve veritabanını kurmak için harcadığı “10 yıl ve on milyonlarca dolardan” faydalandığını söylüyor ve bunun haksız rekabet anlamına geldiğini belirtiyor. Parasal zararlara ek olarak Genius, LyricFind’e karşı kalıcı bir tazminat hakkına sahip olduğunu da söyledi.

Müzik severlerin şarkı sözlerini aramak ve açıklama eklemek için kullanabileceği bir platform olan Genius, Google’ın bu eylemlerini uzun yıllardan beri sürdürdüğünü de dile getiriyor. Haziran 2019’da The Wall Street Journal elde edilen bir mektupta, Genius’ın Nisan’da Google’a yazdığı bir uyarı bulunuyordu. Mektubun içeriğinde ise Google’ın, sitenin hizmet şartlarını ihlal ettiği ve sözleri tekrar kullanmanın antitröst yasasını ihlal ettiği yönünde uyarılar vardı.

Genius’ın telif hakkı iddiası bulunmuyor çünkü şarkı sözleri kendine ait değil. Bu noktada hem Genius hem de Google, şarkı sözlerini paylaşabilmek için müzik yayıncılarının lisanslarını alıyor; bu da davayı bir çıkmaza sokuyor. Ancak Genius’ın iddiası, sözlerin kendi sitelerinden kopyalandığı yönünde ve bunu zekice tasarlanmış bir filigran sayesinde anlayabildiklerini belirtiliyorlar.

Bu noktada Genius’ın açtığı davanın pek de güçlü olmadığı ancak Google’ın yine de bu konuda dikkatli adımlar atması gerektiği belirtiliyor. İki şirket arasında uzunca bir süredir yaşanan bu gerginliğin nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyoruz. Bu süreçte yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.