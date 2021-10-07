George Clooney'den Eşine 'Batman ve Robin' Yasağı

Ünlü Hollywood yıldızı George Clooney, en kötü süper kahraman filmi olarak nitelendirilen ve kendisinin de rol aldığı Batman ve Robin filmini eşi Amal Clooney'nin izlemesini yasaklamış.

George Clooney, Ocean's Eleven, Gece Yarısı Gökyüzü ve Yarının Dünyası gibi filmlerle ne kadar başarılı bir oyuncu olduğunu kanıtlamış ve kariyerini 2 Oscar ödülüyle onurlandırmış bir isim. Bu sıralar Ben Affleck'in başrolde yer aldığı Tender Bar filminin yönetmenliğini üstlendiği ünlü oyuncu, Variety adlı magazin dergisine verdiği röportajda kariyer geçmişi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Bildiğiniz üzere Clooney, 1997 yapımı Batman ve Robin filminde süper kahraman Batman'i canlandırmıştı. Oyuncuların film içerisindeki performansı her ne kadar iyi olsa da film bir fiyaskoya dönmüştü ve tarihin en kötü süper kahraman filmi olarak nitelendirilmişti.

"Eşimin bana biraz saygı duymasını istiyorum"

Ünlü oyuncunun eşi Clooney'e röportajda eşlik etti ve kocasının Batman ve Robin filmini izlemeyi yasakladığını dile getirdi. Bunun üzerine George Clooney, "Bazı filmler söz konusu olduğunda eşimin bana biraz saygı duymasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Clooney ile birlikte Chris O'Donnel ve Alicia Silverstone'un yer aldığı bu film, Joel Schumacher tarafından yönetilmişti. Clooney, uzun zaman önce bu filmi "para israfı" olarak nitelendirilmiş, daha sonra kendisiyle dalga geçerek Ben Affleck hakkında; "Çok sağlam hale getirdiğim Batman serisini batırdığı için başka bir filmin çekimleri 9 yıl boyunca sürdü" ifadelerini kullanmıştı.