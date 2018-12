George R.R. Martin'in Aklında Farklı Bir Dizi Fikri Var

Günümüzün en popüler dizilerinden olan ve milyonları peşinden sürükleyen Game of Thrones'un yazarı George R.R. Martin'in, Game of Thrones evreninde geçecek farklı ve ilginç bir dizi fikri var.

Game of Thrones’un yaratıcısı George R.R. Martin, görünüşe göre Westeros’un peşini bırakamıyor. Sadece serinin bir sonraki kitabı olan ‘Buz ve Ateşin Şarkısı’ üzerinde çalışmıyor, ayrıca 2019’da bitecek olan Game of Thrones’tan(GoT) sonra çekilecek olan ve yine GoT evreninde geçecek olan dizi üzerine de çalışıyor.

Şu an GoT evreninde ve uzak bir geçmişte geçecek olan bir yan dizi olacağını biliyoruz, fakat Martin’in yine GoT evreniyle bağlantılı olan farklı bir seri üzerine de bir düşünceleri var. Martin, bir röportajda GoT evrenine bağlı farklı bir dizi üzerine çalışmayı istediğini ağzından kaçırmıştı.

Pazar günü The New York Times’ta yayınlanan röportajda ise asıl odak noktası, Martin’in 1984’teki bilim kurgu çalışması olan ve diziye uyarlanacak olan Nightflyers idi. Ancak 70 yaşındaki yazar, Tom Stoppard’ın oynadığı Rosencrantz and Guildenstern Are Dead’den esinlendiği yeni bir Game of Thrones serisi fikrini ağzından kaçırdı.

“Game of Thrones dünyasında geçen fakat Dany, Tyrion veya Jamie’nin olmadığı, Spear Carriers’ı yapmayı çok isterdim” diyen Martin, “Daha arka plandakiler olurdu, aynı Hamlet gibi, mesela, Littlefinger’ın genelevlerindeki bir fahişenin hikayesi veya City Watch’taki sıradan birinin hikayesi” diye ekledi. Gerçekleşirse gayet eğlenceli olabilecek bir yapım olurdu sanki.