George R.R. Martin: Game of Thrones'u 13 Sezon Yapabilirdik

Game of Thrones efsanesinin yazarı George R.R. Martin, Emmy ödülleri öncesinde yaptığı röportajda dizinin 13 sezon dahi sürebilecek bir içeriğe sahip olduğunu belirtti.

George RR Martin, dönem dönem yaptığı açıklamalarla ve enteresan çıkışlarıyla bildiğimiz bir isim. Bazen sırf sansasyon yaratmak için, bazen de sırf arkasına yaslanıp olanları izlemek için ilginç açıklamalar yapabiliyor. Ancak bu kez yaptığı açıklama biraz yürek burktu. Nitekim Game of Thrones'un gelecek sene bitmesini geçtik; diziyi 5 sezon daha izleyebilirmişiz.

70. Emmy Ödül Töreni öncesinde Variety mikrofonlarına konuşan Martin, dizinin 7 sezonda bitirilmesinden pek de hoşnut olmadığını itiraf etti. Uzunca süredir dizinin ne kadar süreceği üzerine tartışmalar döndüğünü belirten usta yazar, bir nev-i günah çıkarttı.

George RR Martin'in açıklamaları şu şekilde:

"Dizinin yazar ve yapımcıları David ve Dan, yıllardır dizinin 5 sezonda bitirilmesini istiyorlardı. 8. sezona kadar gitmelerini sağlayabildik ama dahasını yapamadık. 5 yıl önce onlar 7 sezonda bitsin diye diretirken ben 10 sezonda diretiyordum. Savaşı onlar kazandı. Ayrıca her ne kadar muhteşem oyunculara sahip olsak da onların da farklı rollerde oynayamama endişesini anlayabiliyorum. Bütün hayatlarını tek bir rolü oynayarak geçirmek istemiyorlar ve bu gayet normal. Her şeye rağmen mükemmel bir kadromuz vardı."

Evet, bir kez daha ilk ağızdan onaylandı: Game of Thrones'un son sezonuna doğru adım adım gidiyoruz. Dizinin geçmişini anlatacak olan 5 farklı dizi projesi halen masada ve bu bizleri teselli eden yegane unsur diyebiliriz.