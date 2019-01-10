Bitkisel Olarak Üretilen Burger, Yazılım Gibi Güncellenecek

Impossible Foods, bitki bazlı hamburger etini zaman içerisinde bir bilgisayar yazılımı gibi güncelleyecek.

Eminiz kimsenin özellikle 'sağlıksız beslenmek istediği' bir dünyada yaşamıyoruz. Herkes sağlığına dikkat etmek ister ancak damak tadı ve lezzet farkı çoğu zaman insanı bu yoldan alıkoyuyor. Bu sorunu gidermek isteyen Kaliforniya menşeli Impossible Foots firması, size gerçeğinden ayırt etmenin çok zor olduğu biftekler ve burgerler sunmayı hedefliyor.

CES 2019 kapsamında yeni bir duyuru paylaşan Impossible Foods, Impossible Burger'in yeni versiyonunun geleceğini açıkladı. Impossible Burger 2.0, %100 glutensiz, daha sulu ve lezzetli olacak. Şu an dünyanın en lezzetli 'sahte' bifteği olarak adlandırılan Impossible Burger, böylece bir üst seviyeye çıkacak.

Her ne kadar ülkemize henüz uğramamış olsa da ABD'nin birçok eyaletinde ve fast food zincirinde satışına başlanmış olan Impossible Burger'in adını yakın gelecekte çok fazla duyacağız. Nitekim ABD'de 'Impossible Slider' adıyla satılmaya başlanan burgerler sadece 2 dolara biftek lezzeti sunuyor.