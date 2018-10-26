Gerçek Bir Zaman Yolcusunu Kaydettiği Düşünülen Video

Son ayların en popüler konularından biri olan 'zaman yolculuğu yapan kişi' temalı haberlere bir yenisi eklendi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir depoda güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, geçtiğimiz hafadan beri birçok medya organına, zaman yolculuğunu kaydettiğini düşündüğü bir video gönderiyordu. Gönderdiği video en sonunda sitelerden biri olan CNET'in dikkatini çekti ve dünya çapında konuşulan bir olay haline geldi.

Videonun başlarında birinin deponun çevresinde turlamasını izliyoruz. Sonrasında bir duvar dibine bir cihaz bırakan gizemli adam, bir süre daha yanıp sönen flaşlar eşliğinde ayakta duruyor. Yaklaşık 4-5 saniye sonra ise flaş patlıyor ve kapüşonlu adam bir anda gözden kayboluyor.

İşte o gizemli görüntü kaydı:

Elbette video kaydının pek net olmaması, sahte olma olasılığını da güçlendiriyor. Son 1 yılda o kadar çok 'zaman yolcusu' gördük ki artık yayınlanan videoları ve görüntüleri ciddiye almakta zorlanıyoruz. Kim bilir; günün birinde gerçek bir zaman yolcusu da sahtelerin arasında kaynayıp gidecek. :)