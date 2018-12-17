Gerçek Hayat Skyrim Gibi Olsaydı Nasıl Görünürdü?

Buzfeed yazarı Adam Ellis, bir gününü Skyrim oyunu haline getirmeye karar verdikten sonra oldukça eğlenceli bir seri oluşturdu. Ellis’in ‘görevleri’ arasında ise işe yetişmek, yemeğe çıkmak gibi görevler var.

Bence insanlar bu fikri tutarsa, Bethesda akıllı gözlükler için Skyrim modülü çıkarır. Demedi demeyin, neredeyse hesap makineleri için bile Skyrim yaptı adamlar. Photoshop beceriniz varsa siz de böyle bir hikaye oluşturabilirsiniz bu arada. Gelelim Ellis’in bir ‘Skyrim’ gününe.

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İlk fotoğrafta görev listesini de görüyoruz. Liste şu şekilde:

Çirkin ayakkabıları Zappos’a geri götür.

Kredi kartı borcu öde

Kedi maması al

Jen ile içmeceyi iptal et

O değil de kredi kartı borcu ödemek büyük kısmımızın tekrar eden ana görevi diye biliyordum ya, tek seferde hallediliyor muymuş o?

Görev: İşe Geç Kaldın

Geç kalktın (yine) ve bir kahve alıp işe gitmek için ancak zamanın var. İşe zamanında yetiş ya da kovulma riskiyle yüzleş.

Günlük yaşamda giydiği kıyafetleri, yaptığı alışverişleri ve gündelik işleri Skyrim grafikleriyle bezeyen yazar, oldukça eğlenceli bir içerik ortaya çıkarmış.

Yeni yeni kedisi olmuş herhalde, kedi sevme yeteneği daha 17.

Gündelik malzemeler, bir Skyrim oyuncusunun elinde oldukça ölümcül olmaz, yine gündelik malzeme olarak kalıyor.

Burada Fast Travel böyle oluyor demek ki. Fast Travel'in değeri yavaş yavaş ilerlerken değil, otobüs beklerken anlaşılır.

Manhattan’ı işe gelince keşfetmesi biraz ilginç olmuş. Şimdiye kadar nasıl fark etmemişler ki yokluğunu?

Pumpkin Spice Latte

‘Balkabaklı Baharatlı Süt’ desem kaynana ilacı der yüzüne bakmaz kimse, pampkin filan deyince gördüğünüz gibi 20 can yeniliyor ve iş yerinde aldığınız hasarı yarıya indiriyor.

Neyse ki adamımız görevi tamamlamayı başarıyor. Peki Skyrim’de görev biter mi? Bitmez. Sırada Kristina ile yemek yemek var. Tabii görevi kabul ederseniz. Adamımız kabul ediyor tabii. Acaba Kristin de yürüme hızından hızlı koşma hızından yavaş yürüyor mudur?

Görev: Taco Kraliçesi

"Majesteleri Kristin’in tacaya ihtiyacı var yoksa “aman tanrım gerçekten açlıktan ölecek.” Yetersiz beslenme yüzünden ayağının dibine yığılmadan O'na Chipotle’a kadar eşlik et."

Tecrübe puanı desen yok, ödül desen yok, yemeği de kenimiz ödüyorsak niye böyle anlamsız bir görev var? İnsan arkadaşlığını anlamsız bir göreve çevirmemeli.

Görev: Kedi Miyavı

Son olarak da kedi Maxwell’e ödül maması veriyor karakterimiz. Görev bu.

Kedinin bütün şıklarda aynı şeyi söylemesi gerçek bir kedi hareketi, takdir ettim.

İşte günün en güzel zamanı. Oyunda hızlı hızlı geçiyor bu kısmı. Gerçekte o kadar kısa sürede bitmiyor ama çoğumuza öyle kısa sürede bitmiş gibi geliyor.

Beni bazı yerleri, her oyuncunun yaptığı gibi "Skip, skip, skip!" protokolü ile geçtim, bazı yerlerde de fast travel yaptım. Tam içeriğe ulaşmak için ise buradan devam edebilirsiniz. Bu da bonus olarak burada dursun. O kadar Skyrim üstüne güzel gider.