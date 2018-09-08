Gerçek Hayatın Garipliklerini Gösteren 10 İlginç Fotoğraf

Günümüzde internet yardımı ile birçok farklı fotoğrafa erişebiliyoruz. Bunlar içerisinden seçtiğimiz ve sizler için listelediğimiz 10 fotoğraf da bir hayli garip.

Tahmin edeceğiniz üzere hayat gariplikler ile dolu ve hiç ummadığımız anlarda bizi şaşırtacak şeylerin karşımıza çıkması çok olası. Bu noktada bugün sizler için 10 ilginç fotoğrafı derledik. İçlerinden bazıları geçmişte alışılageldik olsa da şimdilerde anlamsız olarak değerlendiriliyor. 1. Moskova'da yeni bir metro istasyonu 2. Farklı olmaya çalışırken fıskiye... 3. Aslında düşününce bu 2 kapak olayı mantıklı olabilir 4. Tatile giderken geride unuttuğunuz bir bavul, her şeyi mahvedebilir 5. Arabanın sahibi geldiğinde kesinlikle çok şaşıracak 6. Simetri hastalarının gözü yaşlı... 7. Biri bizi gözetliyor 8. Azimle çalışan, duvarı deler 9. Pizzayı kesmekle kesmemek arasında kalmış bir pizza ustası 10. Lastik yeniyse bu hasar oldukça acı verici olmuştur

Kaynak : https://brightside.me/wonder-curiosities/15-photos-proving-that-nobody-can-avoid-fails-forever-598160/

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