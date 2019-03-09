2016'da yayınlanan ve 2017'de gösterime giren Ayla filminin New York'ta gösterimi gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Oscar Aday Adayı filmlerinden olan ve Kore Savaşı’ndaki bir Türk askerinin hikayesini anlatan “Ayla: Savaşın Kızı” ABD’nin New York şehrinde izleyicilerle buluştu. Filmin gösterimi 480 kişilik seyirci kapasitesine sahip SVA Theatre’da yapıldı.

Film gösterimi için yapılan programda Türk, Kore ve ABD milli marşları okundu ve ardından konuşma yapan Türkiye New York Başkonsolosu Alper Aktaş, iki ülkenin dostluğunu anlatan bu filmin gösterimini organize edenlere teşekkür etti.

Aktaş filmle ilgili olarak “Bu filmde savaştan dolayı acı çeken binlerce çocuktan birinin hikayesini göreceğiz. Ancak bu film, bize dünyada, en zor zamanlarda dahi büyük işler başaran iyi insanların da olduğunu gösterecek.” dedi.

Filmin gösteriminin organizatörlerinden olan İbrahim Kurtuluş ise filmle ilgili olarak şunları dile getirdi:

“1950'de aynı cephede çarpışan Türk ve Kore askerlerine duyduğumuz minneti bir nebze de olsa bu film aracılığıyla göstermek istedik. Projeyi de tamamen gönüllü olarak çalışan bir ekiple hayata geçirdik. Filmde sponsorlardan ve izleyicilerden gönüllü olarak yapılan bağışlardan elde ettiğimiz geliri de şehit ve gazi ailelerine bağışlayacağız.”

Ayla filmi, Türkiye’de 5,5 milyondan fazla izleyiciye ulaşarak 66 milyon TL’den fazla gişe geliri elde etmeyi başarmıştı.