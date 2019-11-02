Rus Bir Şirket, Gerçek İnsanların Robot Klonlarını Satacak

Rus merkezli bir start-up, gerçek insanların robot klonlarını yaparak satmaya hazırlanıyor. Şirkete göre robotları satın alan kişiler nasıl görünmesi gerektiğini seçmekte özgür olacak. Şirket çoktan çalışmalarını ilerletti ve sipariş almaya bile başladı.

Bir Rus merkezli startup olan Promobot, otonom androidler satıyor ve alıcılar robotların herhangi bir kişi gibi görünmesini sağlayabiliyor. Promobot’un Yönetim Kurulu Başkanı Aleksei Iuzhakov, “Artık herkes profesyonel veya kişisel kullanım için herhangi istediği herhangi bir görünüme sahip bir robot sipariş edebilecek” dedi.

İnsanları cesaretlendiren Iuzhakov, “Michael Jordan’ın basketbol formalarını satan bir kopyasını ve William Shakespeare’in bir müzede kendi metinlerini okuduğunu hayal edin” dedi.

"Müşterilerimize sunabileceğimiz dijital ölümsüzlük"

Promobot’un Robo-C’si yürüyemiyor ancak boynunun ve gövdesinin -start-up web sitesine göre- ​üç derecelik hareket kabiliyeti bulunuyor. Yüzü, robotun 600 mikro ifade üretmesini sağlayan 18 hareketli parçadan oluşuyor ve aynı zamanda robotta yapay zeka tarafından desteklenen 100.000 konuşma modülü bulunuyor. Promobot kurucu ortağı Oleg Kivokurtsev CNBC'ye “Robo-C'nin gelişimindeki kilit an kişiliğin dijitalleşmesi ve kişisel bir görünüm yaratılması… Sonuç olarak, müşterilerimize sunabileceğimiz dijital ölümsüzlük” dedi.

Şirket çoktan sipariş almaya başladı

Promobot CNBC'ye anlattığına göre çoktan Robo-C'ler için sipariş almaya başladı. Start-up şimdilik dört robot klonu oluşturmaya başladığını söyledi. Robotlardan biri, pasaport taramaları dahil olmak üzere çeşitli işlevleri yerine getireceği bir devlet servis merkezinde konuşlandırılacak. Bir başka robot ise Albert Einstein'ın bir klonu olacak ve bir sergide gösterilecek. CNBC'nin hikayesine göre diğer iki sipariş, bir ailedeki baba ve annenin robot klonları olacak ve 'misafirleri selamlamak' gibi tuhaf bir amaç için kullanılacak.