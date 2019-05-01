Norman Reedus'un Death Stranding Oyununa Böyle Aktarıldı

Yeni gelecek PlayStation oyunu Death Stranding’in başrolünde Norman Reedus olacak. Norman Reedus’un dijital ortama nasıl aktarıldığının sırrı ise bu karede saklı.

Oyunlarda gerçek dünyadan tanıdığımız kişileri görmeye aslında oldukça aşinayız. Bunun en basit örneği de yıllardır oynadığımız Fifa serisinin oyunları. Eskiden modellenerek benzerleri yapılan sporcular, yeni teknolojiler sayesinde görüntüleri kullanılarak oluşturuluyor. Benzer bir durum şimdi PlayStation oyunu Death Stranding’de de olacak.

Yeni gelecek olan oyunda Norman Reedus ana karakteri canlandıracak. Oyundaki karakter Reedus’un bir modeli ya da Reedus’a benzetilmiş bir tasarım değil, neredeyse mükemmel bir dijital kopyası. The Walking Dead dizisinden ve The Boondock Saints serisinden tanıdığımız Reedus’un oyuna nasıl aktarıldığını ise oyunun yöneticisi Hideo Kojima açıkladı.

Kojima’nın New York’taki Tribeca Film Festivali’nde yaptığı açıklamaya göre Reedus, Kojima ve ekibi tarafından Kojima Productions’ın kurduğu gelişmiş sistemle dijital ortama aktarıldı. Bu amaçla atılan adımlardan biri de Reedus’un fotoğraflarının çekilmesi. Fotoğraflar, belli bir düzene göre yerleştirilmiş olan onlarca kamera tarafından çekildi.

Kojima, iki gün boyunca Reedus’u taradıklarını söylüyor. Aktörün dövmeleri, parmakları, vücudu ve yüzü uzun süre görüntülendi.

Reedus ayrıca oyun için standart hareket yakalama çalışmalarına da katıldı. Kamera tarafından takip edilen küçük toplarla bezeli bir kıyafet giyen oyuncunun hareketleri dijital ortama aktarıldı. Bilgisayarlar tarafından hareket haritası çıkarılan oyuncu, oyun için sadece hareket takibinden fazlasını yapmış oldu.

Oyun şu anda geliştirme aşamasında olduğu için Reedus’u yönlendirme şansımız henüz yok. Oyunun çıkış tarihi de bilinmiyor.