Gerçek hayatta yaşanan şeyleri filmlere dönüştürmek, yapımcılar için her zaman iyi bir seçenek olmuştur; çünkü gerçek yaşam, en şaşırtıcı hikayeden bile daha şaşırtıcıdır. Gerçek kişi ve olayları kullanmasına rağmen birçok film, içeriği oldukça değiştiriyor.

Gerçek hayatı konu alan filmlerdeki ufak değişiklikler her ne kadar filmin daha sinematik gözükmesi için yapılıyor olsa da, bazıları çok ileriye gidip tüm gerçekliği "revize ediyor". Biz de sizler için bu tarz filmlerden 5 tanesini listeledik.

Birdman Of Alcatraz (1962)

Zamanının klasiklerinden olan ve 4 Oscar adaylığı bulunan bu film, cinayetten dolayı ömür boyu hapis cezası alan ve hücre hapsinde tutulan Robert Stroud'un hikayesini anlatıyor. Filme göre Robert Stroud, penceresinde bulduğu bir serçeye özen göstererek başlayan ve daha sonra kuşlara karşı geliştirdiği ilgisi sayesinde onları araştırıp yanlış dürtülerine hakim olan biri.

Yapımda Stroud'un bir katil olduğu gerçeği korunurken, bunun üzerinde neredeyse hiç durulmadığı gibi şu an dahi kullanılan; yazdığı kuşbilim kitabı hakkında da bir şey söylenmiyor. Filmde ayrıca Stroud iyi bir adama benziyorken, gerçekte günahlarından tövbe etmiş biri değil.

Frost/Nixon (2008)

Çok da uzak olmayan bir tarihi anlattığı için gerçekten çok uzaklaşamayacağını beklediğimiz bu yapım, aslında gerçeklere karşı çok dürüst değil. Film, İngiliz gazeteci David Frost'un 1977 yılında eski başkan yardımcısıyla yaptığı röportajları konu alıyor. Eleştirilen sahnelerden biri, Nixon'un gece geç saatlerde sarhoşken Frost'u aradığı sahne. Buysa, Nixon'un biyografisini yazmış olan Jonathan Aitken tarafından yalanlandı.

Daha da önemlisi, röportajların ekrana yansıtılma biçimi de Nixon'un başka bir biyografisini yazan Elizabeth Drew'den eleştirilere maruz kalmıştı. Drew, düzenlemenin Nixon'un Watergate olayında yer aldığını itiraf etmesi şeklinde yapıldığını; ancak gerçekte bunun tam tersi olduğunu söylemişti.

The King’s Speech (2010)

The King’s Speech, bir İngiliz dönem draması filmi. Bir sonraki kral olacak I. George'un İkinci Dünya Savaşı'ndan önce kekemeliğini yenip halk içinde rahatça konuşabilmesi olayını konu alan yapım, dünya çapında gişe rekoru kırdığı gibi; 'En İyi Film'in de içinde bulunduğu birkaç Oscar da aldı. Ancak film, drama adına gerçekliklerden feragat ediyor. I. George'un konuşma terapisti Lionel Logue ile olan ilişki gerçek olsa da, filmde gösterildiğinden 10 sene daha eskiye dayanıyor.

The Imitation Game (2014)

Bu başarılı yapım, 2. Dünya Savaşı sırasında MI6 tarafından işe alınan dahi matematikçi Alan Turing'in hayatını konu alıyor. Turing, Naziler tarafından gönderilen gizli mesajları çözmek için uğraşıyorken, hayatı eşcinsellik sebebiyle suçlu bulunması nedeniyle yok ediliyor.

Film, Sovyet casusu John Cairncross'u Turing'in şifre çözen takım arkadaşları arasında gösterirken Turing'in Caincross'un ülkesine ihanet etmesiyle devam ediyor. Bu da daha sonra Cairncross'un Turing'in cinsel tercihini yetkililere açıklamasıyla sonuçlanıyor. Oysa gerçekte Cairncross, Turing ile beraber çalışmadığı gibi kendi ekibi dışındaki kimseyle de tanışmadı.

Churchill (2017)

İngiliz Başbakanı Winston Churchill'in hayatını anlatan 2017 yapımı bu film yayınlandığında, King's College London'daki profesörlerden ve Churchill'in biyografi yazarlarından olan Andrew Roberts tarafından ciddi eleştirilere maruz kaldı. Roberts'ın yazısında tarihsel hatalar detaylı olarak anlatılıyor. Bunların en büyüğü ise filmde Churchill'in Overlord Harekâtı'na karşı çıkıyor gibi gösterilmesi.

Harekâtta yer alan üst düzey bir subay olan General John Kennedy'nin günlüğünden anlaşıldığı üzere gerçek ise, Churchill'in 15 Mayıs'taki son brifing sırasında konu hakkında en ufak bir şüphesi dahi kalmadığı yönünde.