Gerçek Olduğuna İnanamayacağınız 15 Fotoğraf Karesi

Bazı anlar ve olaylar ortaya inanması güç manzaralar çıkarabiliyor. Böyle anlarda yakalanmış bazı fotoğraf karelerini sizin için derledik.

Fotoğraflar, anı yakalamanın ve paylaşmanın en güzel yollarından biri ve her zaman için etkileyici bir an ya da manzara yakalamak mümkün. Her ne kadar artık yaygın fotoğraf anlayışı selfielerden ibaret olsa da baktığı yerde ilgi çekici olanı gören ve fotoğraflayarak paylaşan insanlar da hala var.

Photoshop'un hayatımıza girmesiyle birlikte gördüğümüz enteresan fotoğraflara sürekli bir şüpheyle yaklaşsak da aslında özellikle doğa ve kimi zaman da insan eli değmiş yapılar, bir manipülasyona gerek kalmadan yeterince etkileyici olabiliyor. Biz de tam olarak bu şekilde ortaya çıkmış ve şüphe edilse de aslında tamamen gerçek olan 15 fotoğrafı sizin için listeledik.

Ayakta duran her şeyi yok etmiş bir kasırganın geride bıraktığı fazla simetrik bir manzara;

Benedict Radcliffe'in tellerden yarattığı etkileyici bir model;

Sanatçının diğer eserleri için buraya tıklayabilirsiniz.

Büyük balığın küçük balığı her zaman yediğini biliyoruz ama bu biraz uç bir örnek olmuş;

Greenpeace'in Rusya'da düzenlediği bir kampanyadan kafa karıştırıcı bir görüntü;

Vücudunda 460.000 arıyla poz veren bir adam;

Avustralya'da ortaya çıkmış bir toz bulutu kümesi;

Fizik kurallarına aykırı görünen bir 'yüzen musluk';

Guatemala'da 2010 senesinde ortaya çıkan bu ürkütücü delik;

Tepenin üzerinde duruyor gibi görünen dev bir seyahat gemisi;

Çin'de yosunlarla kaplı bir nehirde ilerleyen balıkçılar;

Dev boyutlarıyla şaşkına uğratan 'Aslan Yelesi Denizanası';

Stockholm'deki ürkütücü Solna Centrum metro istasyonu;

Enteresan bir zihnin ürünü olan, aynalarla çevrili bu klübe;

Göğe uzanan ve sonsuz gibi görünen merdivenler;

Dengenin kitabını yazmış yetenekli keçiler;

Mimaride ve tasarımda yaratıcılığın sınırları olmadığını gösteren bu eser;

Tasarımın sahibi olan Georges Rousse'nin diğer çalışmalarına göz atmak isterseniz, buraya tıklayabilirsiniz.