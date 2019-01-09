Ford'a göre kendi kendini sürebilen araçların gelmesine daha çok var.

Günlük hayatımızda yavaş yavaş yerini alan otonom araçlar görenleri hayrete düşürür hale geldi. Zorlu virajları kendi kendine alan, kazaları ön görerek önleyen araçlar günümüzde mevcut. Bu araçlar zaman zaman sürücünün aracın içinde ve kontrolün kendisinde olduğunu onaylamasını istiyor ve aksi bir durumda aracı güvenli bir yere park edip acil servisi arıyor.

Otonom araçlar konusunda oldukça büyük kapsamlı çalışmaları bulunan Ford, tam anlamda otonom araçların üretilmesinin tahmin edilenden çok daha uzakta olduğunu söylüyor. Bu bağlamda Ford, otonom araç teknolojisini geliştirmek için 4 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı durumda bile bu teknolojinin tam anlamıyla kullanımının çok daha ileriki yıllarda gerçekleşeceğini ön görüyor.

Michigan, ABD merkezli 100 yılı aşkın tecrübesiyle motorlu taşıt üreticisi Ford kendisini, otonom araç sektörünün önde gelenleri arasında konumlandırmak için çalışmalarına "mobilite" üzerinden devam edeceğini belirtiyor. Oldukça iddialı sözlere yer veren Ford'un atacağı adımları takip ederek sizlerle paylaşıyor olacağız.