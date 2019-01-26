"Gereksiz Antibiyotik Kullanımı Yarardan Çok Zarar Veriyor"

Hastane enfeksiyonlarının, hastaneye başvurduktan sonra veya hastaneden taburcu olduktan sonra da ortaya çıkabilen enfeksiyonlar olduğunu hatırlatan Profesör Doktor Serpil Erol, el hijyenine dikkat etmenin ve gereksiz antibiyotik kullanımını azaltmanın, hastane enfeksiyonlarını azaltmada en önemli unsurlar olduğunu belirtti.

Hastane enfeksiyonlarının, hastaneye yatıştan 48-72 saat sonrasında ve taburcu olduktan sonra 10 gün içerisinde ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Erol, bu tip enfeksiyonların tüm dünya için tehlikeli olduğunu belirtti.

Serpil Erol, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, hastanede yatan hastaların yüzde 7-12'sinde hastane enfeksiyonlarının ortaya çıktığını belirtti ve şunları ekledi: "Geri kalmış ülkelerde bu oran daha yüksek olabilmektedir. Hastaların bağışıklık sistemlerinin zayıf olması, ileri yaş, çok çeşitli tıbbi girişimler yapılması, altta yatan kronik bir hastalığın bulunması, kalabalık hastane ortamları, antibiyotik kullanımı gibi birçok faktör, hastanede yatan hastalarda enfeksiyon gelişimi riskini artırmaktadır. Bu enfeksiyonlara, daha ağır hastalıkları olan hastaların yattığı yoğun bakım üniteleri, cerrahi birimler, yanık ünitesi gibi birimlerde daha sık rastlanmaktadır."

Sadece Avrupa'da 4 milyondan fazla insanın bu tip enfeksiyonlardan etkilendiğini ve bunun da 7 milyon avroluk ek maliyeti ortaya çıkardığı bilgisini veren Erol, "ABD'de bu rakamın 149 milyon dolar olduğu tahmin edilmektedir" dedi.

Erol, bu enfeksiyonları önlemede en etkili yolun, el hijyeni olduğuna dikkat çekerek, şu tavsiyelerde bulundu: "El hijyenine uyumun artırılması, gereksiz invaziv girişimlerden ve gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmak ve girişimler esnasında hijyen kurallarına maksimum derecede uymak, hastane enfeksiyonlarını önlemede en etkili yöntemlerdir. Bunun için hastalar, hasta yakınları ve sağlık personelinin eğitimi ve bilinçlendirilmesi de özel bir önem arz etmektedir. El hijyenine dikkat etmek ve gereksiz antibiyotik kullanımını azaltmak, hastane enfeksiyonlarını azaltmada en önemli iki unsurdur."

Türkiye'de bu enfeksiyonlarla mücadele etmek üzere Sağlık Bakanlığı, hastane yönetimleri ve enfeksiyon kontrol komitelerinin iş birliği içinde yoğun bir şekilde çalıştığını söyleyen Erol, şunları da ekledi: "2007 yılı sonundan bu yana 'Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Sistemi' oluşturulmuştur. Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm hastaneler, üniversite ve özel hastanelerde enfeksiyonlar bu sistem aracılığı ile izlenmektedir ve sonuçlara göre gerekli iyileştirme faaliyetleri yapılmaktadır. Hastanelerde kurulan enfeksiyon kontrol komiteleri, bu enfeksiyonlarla mücadele etmek için eğitim, izleme ve önleme faaliyetlerini yoğun bir biçimde sürdürmektedir."