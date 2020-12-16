15-16 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen GETEK'20, iki gün boyunca firmaları akademisyenler ve potansiyel çalışanlarıyla bir araya getirdi.

Gelişen Teknoloji Günleri (GETEK), İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde gerçekleştirildi. Bu yıl 13. kez düzenlenen etkinlikte teknoloji devi firmalardan gelen üst düzey konuşmacılar yer aldı. Etkinlik, devam eden pandemi nedeniyle Holacon platformunda online olarak gerçekleştirildi.

Firmaların sektördeki teknolojik gelişmeleri aktardığı etkinlik, firmaları; akademisyenler, sektör profesyonelleri ve potansiyel çalışanlarıyla buluşturdu. Bu sayede katılım gösteren öğrenciler network imkanı bulmakla kalmayıp çalışmak istedikleri sektör hakkında mezuniyet öncesi bilgi sahibi de oldu.

Gelişen Teknoloji Günleri etkinliğinin bu yılki konusunu yapay zeka, otomotiv, siber güvenlik, 5G, e-ticaret, otonom araçlar gibi teknoloji alanında trend konular oluşturdu. Bu alanlarda öncü şirketlerden üst düzey konuşmacıların ağırlandığı etkinlik, sürpriz çekilişler ve sosyal konuk oturumlarına da ev sahipliği yaptı.

Bu yılki etkinliğe katılan firmalar arasında Adastec , Tusaş , Ulak Haberleşme, Microsoft, Türk Telekom, IBM, GittiGidiyor gibi alanında önde gelen firmalar yer aldı. Hem iki gün süren GETEK'20 etkinliği hakkında daha fazla bilgi almak hem de gelecek etkinlikleri takip etmek için ieeeiuc.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.