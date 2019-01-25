Çok Nadir Bir Köpekbalığı Galler Kıyılarında Görüntülendi

Geçtiğimiz yıllarda neslinin tükenmesi söz konusu olan melek köpekbalıkları hakkında umut verici bir gelişme yaşandı. Galler kıyılarındaki balıkçılar tarafından iyi durumda olduğu belirtilen bir melek köpekbalığı görüntülendi. Bu gelişme, neslin devamı için büyük önem arz ediyor.

Dünyanın en nadir köpekbalığı türlerinden biri olan melek köpekbalığı, geçtiğimiz günlerde Galler kıyılarında görüntülendi. Balıkçılar, Cardigan Körfezi'nde rastladıkları bu nadir canlının durumunun iyi olduğunu da belirtti.

Bu olaydan önce melek köpekbalıklarının sadece Kanarya Adaları'nın kıyılarında yaşadığı sanılıyordu. Birkaç yıl öncesine kadar nesli tehlikede olan bu türün başka bir yerde görüntülenmesinin neslin korunmasında önemli bir yeri olacağı düşünülüyor.

BBC News'e konuşan Londra Zooloji Topluluğu üyesi Dr. Joanna Barker, "Melek köpekbalıklarının nesli tükenir ise köpekbalıkları hakkında bilgi edinebileceğimiz evrimsel tarihi kaybetmiş oluruz" dedi.

Araştırmacılar, bölgede daha fazla melek köpekbalığı olup olmadığını öğrenmek için araştırmalara devam ediyor.