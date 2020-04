Dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgını sadece günlük yaşamı etkilemekle kalmadı pek çok yeni ürün lansmanının da iptal edilmesine ve ileri bir tarihe ertelenmesine sebep oldu. Beklenen oyun Ghost of Tsushima da bunlardan biriydi ancak gelen haberlere göre oyunun ertelenmeyeceğini gösteren bir detay ortaya çıktı.

Sucker Punch tarafından geliştirilen ve şirketin bu zamana kadar yaptığı en büyük ve en geniş kapsamlı oyun olarak nitelendirilen Ghost of Tsushima, uzun zamandır oyun severler tarafından merakla bekleniyor. 2020 yılının yaz aylarında resmi olarak açıklanacağı aylar önce ilan edilen oyunun virüs salgınından sonra ne olacağı diğer birçok oyunun ertelenmesinden sonra çokça konuşuluyordu.

Son zamanda ortaya çıkan ufak bir detay oyunun gecikmeyeceğinin kanıtı olarak nitelendirildi. Ortaya çıkan detaya göre Ghost of Tsushima oyunu bir yaş derecelendirmesi aldı. Yayın öncesi alınan yaş derecelendirmeleri ve sertifikaların yayın sürecinin önemli bir parçası olduğu bilindiğinden bu gelişme oyunun lansmanının gecikmeyeceği düşüncesine sebep verdi.

Oyuna en yüksek derece sınırı verildi

Avustralya derecelendirme kurulu, Sucker Punch yapımı Ghost of Tsushima’ya bir oyun için en yüksek yaş derecesi olan +15 derecesini uygun gördü. Derecelendirmeye göre oyunun kısmi çıplaklık ile birlikte, zaman zaman aşırıya varan şiddet görüntüleri ve kan içermesi yüzünden böyle bir karar verildi. Oyunun bu özelliklerini bilen çevreleri şaşırtmayan bu derecelendirme sonucu oyunun genç kullanıcılar için çok uygun olmadığı yorumları yapılmakta gecikmedi.

Beklenen Ghost of Tsushima oyununun şu an için 26 Haziran 2020’de Sony PS4 için piyasaya sürüleceği açıklanmış durumda. Oyun devi Marvel’ın Iron Man VR’ı ve The Last of Us Part 2’si gecikirken, Sony firması şu an için duyurmaya gerek gördüğü farklı bir gecikme olmadığını doğruladı. PlayStation Canada sayfası ise geçtiğimiz günlerde oyunun çıkış tarihinin 1 Ağustos 2020’ye kaydırıldığını söyledi. Sony tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi, bakalım Ghost of Tsushima belirtilen zamanda çıkabilecek mi? Duyurulacak yeni haberleri biz de merakla takip ediyoruz.