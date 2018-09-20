Ghost Recon Wildlands, Xbox Gold İçin Hafta Sonu Ücretsiz

Geçtiğimiz günlerde ciddi bir zam ile gündeme gelen Xbox Live Gold, bu hafta sonu kullanıcılarını sevindirecek.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands ve Super Bomberman R oyunları, bu hafta sonu boyunca Xbox Live Gold üyeliğe sahip Xbox One kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak oynanabilecek. Bugünden itibaren ücretsiz olarak indirilmeye açılan oyunları, önümüzdeki 3 gün boyunca oynayabilirsiniz.

Ubisoft'un 2017 yılının başlarında duyurduğu popüler açık dünya oyunu Ghost Recon Wildlands, çıktığı günden bu yana aldığı güncellemelerle hala popülerliğini koruyan bir oyun olarak dikkat çekiyor. Oyunu satın almayı düşünüyorsanız bu hafta sonu bir denemenizde fayda var.

Bu hafta ücretsiz olarak verilen bir diğer oyunun da Super Bomberman R olduğunu belirtmiştik. Bu oyunu daha önce hiç duymamış olabilirsiniz, ancak bir benzerini hepiniz oynadınız. Super Bomberman R, yıllar önce çeşitli flash oyun sitelerinde ortalığı kasıp kavuran Bomberman oyununun günümüze uyarlanmış versiyonu. Nintendo Switch, Xbox One ve PlayStation 4 platformlarında satışta olan oyunu, Xbox Gold kullanıcıları bu hafta sonu boyunca ücretsiz oynayabilecek.