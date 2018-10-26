Mahallede garip olaylar oluyorsa kimi arayacağız? Kimseyi, kendimiz avlayacağız. Artırılmış gerçekliği de destekleyen Ghostbusters oyunu Android ve iOS için çıktı. Oyun, bir açık dünya oyunu olacak.

Google bu yıl MapsSDK'yı erişime açarak oyun geliştiricilerin yeni açık dünya oyunları yapmasına imkan sağlamıştı. Bu sayede yapılan oyunların arasına en son olarak Hayalet Avcıları serisinin oyunu olan Ghostbusters World eklendi. Sony Pictures Consumer Products'a bağlı Ghost Corps'un bu oyununu Next Age geliştirdi. Yayıncılığını ise FourThirtyThree üstlendi.

Oyundaki amacımız, hayaletleri yakalamak ve dünyanın hayaletlerden arınmış, güvenli bir yer olmasını sağlamak. Üç boyutlu evlerin, tarihi mekanların ve parkların arasında dolanıp hayalet peşinde gezeceğiz. Ghostbusters serisine ait bütün ürünlerden alınan beş yüz farklı hayaleti yakalamak ve en gelişmiş ekipmanlara sahip olmak için mücadele etmemiz gerekecek. Serinin hayranları için özel bir yeri olan Stay Puft ve Slimer gibi karakterler yer alacak. Proton ateşleyicilerimizle gücünü azalttığımız hayaletleri tuzaklarımızla yakalayacağız.

Oyunda ilerledikçe son teknoloji silahlara ve tuzaklara erişebilme şansımız olacak. Başka oyuncularla birlikte Boss Raid'lerine de girebileceğiz. Oyunda, klasik karakterlerin de olduğu bir hikaye modu ile hayaletleri dünyamıza sokabileceğimiz artırılmış gerçeklik desteği olacak. Oyunu indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.