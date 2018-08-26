Gıdalardaki Mikotoksini Tespit Eden Sensör Geliştirildi

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi ve ekibi tarafından geliştirilen sensör, gıdalarda bulunan mikotoksini tespit edebilecek.

Gıdalarda bulunan ve bazı küfler tarafından üretilen mikotoksin, verim ve üretim kaybına neden olan, buna ek olarak da tüketildiğinde insan sağlını olumsuz etkileyen bir maddedir. Şimdilerde konuyla ilgili çalışmalarda bulunan Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan ve ekibi, mevcut mikotoksinleri tespit edebilen bir sensör geliştirdiler.

Benzeri birçok önemli çalışmada bulunan ekip; Hepatit B, AIDS, Zika virüsü gibi bulaşıcı; Faktör V-Leiden Mutasyonu ve Akdeniz Anemisi gibi kalıtsal hastalıkların yanı sıra; kanser ve diyabet gibi rahatsızlıklara da çözüm arıyor. Yaptığı araştırma ve geliştirdiği ürünler ile 2015 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülü’ne layık görülen Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan, son olarak gıdalarda verim ve üretim kaybına neden olan, söz konusu gıdaların tüketilmesi durumunda ise insan sağlığını tehdit eden mikotoksinlerin tespiti için bir sensör geliştirdi.

Geliştirilen sensör sayesinde testlerin daha ucuza mal edilebileceğini belirten ekip buna ek olarak, zamanda da tasarruf sağlanacağını ifade etti. Kullan-at şeklinde bir teknoloji geliştirdiklerini belirten Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan ve ekibi, çalışmalarında mısır unu, mısır nişastası ve malt içeceği gibi gıda örneklerinin de kullanıldığını söyledi. Zearalenon adı verilen sensör, üzerinde çalışılması durumunda ülkemizde ve dünyada oldukça işlevsel bir şekilde kullanılacaktır.