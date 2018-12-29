İzleyicilerin karşısına çıkan seçenekler ile gidişata yön verdiği Black Mirror: Bandersnatch izlenebilir durumda.

Her bölümü birbirinden alakasız kendi başına bir film niteliğinde olan Black Mirror dizisinin Bandersnatch filmi dün itibariyle yayınlandı. Netflix'te kendine ayrı bir yer edinen Black Mirror: Bandersnatch, izleyicilere oldukça keyifli bir deneyim sunuyor zirâ filmi izlendiği esnada izleyicilerin karşısına çıkan iki seçenekten birini seçmeleri (hapları iç - hapları klozete at vb.) isteniyor ve film bu seçenek üzerinden devam ediyor.

1984 yılında yaşayan genç bir oyun programcısını konu alan film, gencin fantastik bir romanı bir video oyununa uyarlarken neyin gerçek neyin sanal olduğunu karıştırmasıyla başlıyor ve bu şekilde devam ediyor. Filmi izlediğiniz esnada önünüze çıkan seçeneklere göre ana karakterimiz olan oyun programcısı genci siz yönetiyorsunuz.

İzleyenler tarafından fazlasıyla beğenilen Black Mirror: Bandersnatch filmi hakkında sosyal medyadan ise oldukçe eğlenceli gönderiler, Netflix kullanıcıları tarafından paylaşıldı zirâ Netflix izleyicileri Bandersnatch filmindeki bütün olasılıkları denemek için filmi tekrar tekrar izleyerek çıldırmış durumda.