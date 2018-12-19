Yansıma içeren grafiklerde oldukça başarılı işler ortaya koyan GeForce RTX 2080 Ti, Gigabyte tarafından overclocklanmış bir şekilde piyasaya sürülecek.

Nvidia, GeForce RTX ekran kartlarında daha iyi soğutma performansı sergileyen yeni ekran kartı tasarımını görücüye çıkardı. Sıradan GeForce RTX ekran kartlarına göre daha az gösterişli ancak daha sağlam bir duruş sergileyen Nvidia'nın yeni tasarımının ilk örneği, Gigabyte'ın overclock edilmiş Aorus GeForce RTX 2080 Ti Turbo 11G ekran kartı olacak.

Gigabyte'ın üzerinde herhangi bir RGB (kırmızı, yeşil ve mavi renk geçişli) ledi bulunmayan overclocklu 2080 Ti ekran kartının üzerinde sade bir Aorus logosu yer alıyor. 1,650MHz'lik çekirdek hızı ile Gigabyte'ın ekran kartı, sıradan GeForce 2080 Ti'dan (1.545MHz) 105MHz daha hızlı olarak Turbo ön ekine sahip oluyor.

Kullanıcılar tarafından geri dönüşler arasında olumsuz kısımlar da ne yazık ki bulunuyor zirâ Gigabyte'ın overclocklu Turbo GeForce 2080 Ti ekran kartı ile vakit geçiren kullanıcılar, ekran kartının yük altında oldukça ısındığını ve soğutucunun aşırı ses çıkararak yetersiz kaldığını ifade ediyorlar.