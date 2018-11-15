Donanım üreticisi Gigabyte, sıvı soğutma sistemi ve RGB aydınlatması ile oldukça şık bir görünüme ve hız aşırtması sayesinde de güçlü bir performansa sahip olan yeni RTX 20 serisi grafik kartlarını tanıttı.

Tayvan menşeli donanım şirketi Gigabyte, en yeni grafik kartları olan AORUS Xtreme Waterforce GeForce RTX 20 serisini ve GeForce RTX 20 Series AORUS Waterforce Xtreme AIO grafik kartını duyurdu. Hem RTX 2080 Ti hem de RTX 2080 grafik kartını bünyesinde barındıran AORUS Xtreme Waterforce GeForce RTX 20 serisi, güç artışı için sıvı soğutma çözümü sunarken; Waterforce AIO RTX 2080 Waterblock, adından da anlaşılabileceği gibi AIO fanlı soğutma sistemi sunuyor.

AORUS Waterforce GeForce RTX 20 serisi, ısınma sorununu bertaraf edip maksimum performans almak için gövdenin altında iki adet sıvı soğutma bloğu bulunduruyor. Grafik kartında bulunan GPU, VRAM ve MOSFET gibi bileşenler, ön tarafta bulunan bakır plakaya doğrudan temas ettiğinden soğutma sistemi daima maksimum verim ile çalışıyor. Üç adet HDMI, üç adet DP girişi bulunan kartın bir adet de USB Type-C girişi bulunuyor.

Her iki grafik kartı da kutudan hız aşırtma yapılmış şekilde çıkıyor. 1770 MHz frekans ile çalışan RTX 2080 modeli, 16+3 fazlı VRM tasarımına sahip. 1890 MHz frekans hızına sahip olan RTX 2080 Ti modeli ise 12+2 fazlı VRM tasarımına sahip. Her iki grafik kartının da dört yıllık servis garantisi bulunuyor. Gigabyte’ın açıklamasına göre grafik kartları, kağıt üstündeki değerlerden çok daha iyi performans sunuyor ve fiyatlandırma konusunda rakip grafik kartları ile benzer etiketlere sahip olacaklar.

Waterforce AIO RTX 2080 grafik kartı da benzer bir teknoloji ile güçlendirilmiş durumda. Ancak diğer kartların aksine sıvı soğutma sistemine değil klasik fanlı soğutma sistemine sahip. 120mm çapa sahip olan fanlar 240mm’lik havalandırma bloğuna sahip ve bakır soğutma plakası, AORUS Xtreme Waterforce GeForce RTX 20 serisinde olduğu gibi GPU, VRAM ve MOSFET gibi bileşenlere doğrudan temas ediyor. Waterforce AIO RTX 2080, sıvı soğutmalı varyantı ile aynı frekans değerine sahip. Yine de tasarım detayları nedeni ile bir miktar daha uygun fiyatlı olması beklenebilir.