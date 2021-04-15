Gilt Akademi’21, 17-18 Nisan'da Çevrimiçi Gerçekleştirilecek

Girişimci İnovatif Liderler Takımı tarafından bu yıl dokuzuncu kez düzenlenecek olan GİLT Akademi, etkisini artırarak devam etmekte olan pandemi nedeniyle bu yıl, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

"Sınırların Ötesinde" mottosu ile yola çıkan Gilt Akademi’21, 17-18 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek iki günlük bir etkinlik olacak. Bu yılki etkinliğin konusunu ise son dönemde git gide daha sık duymaya başladığımız Fintech, dijital dönüşüm, e-ticaret, veri bilimi ve kripto para oluşturacak.

Gilt Akademi’21'in ilk gününde TBS Invesment'tan Tunç Berkman, Ikas'tan Mustafa Namoğlu, Insider'dan Kerem Bozokluğlu ve FINTR'den Demet Zübeyiroğlu katılımcılarla buluşacak. İkinci günde ise Philiphs - CryptoIndexSeries'den Emine Gökçe, Midas'tan Egem Eraslan ve AnalyticaHouse'tan Kıvanç Ünal, katılımcılarla bir araya gelecek.

Kayıtların hala devam ettiği Gilt Akademi’21'e katılım göstermek için buraya tıklayarak etkinlik için bilet alabilirsiniz. Etkinlik, 17 Nisan Cumartesi günü 11:00'de başlayıp 14:15'te, 18 Nisan Pazar günü ise 11:15'te başlayıp 14:30'da sona erecek.