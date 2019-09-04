Akıllı telefon sektöründe son yıllarda belirgin bir Çinli akını olduğunu söylemek mümkün. Çinli teknoloji üreticileri, birbirlerinin peşi sıra yeni akıllı telefon modellerini piyasaya sürmüş durumdalar ve bu modeller kimi zaman, akıllı telefon sektörünün en güçlü isimlerine kafa tutabilecek özelliklerde oluyor.
Ancak her Çinli üretici için işlerin iyi gittiğini söyleyemeyiz. Geçtiğimiz yıl iflas ettiğini açıklayan Gionee de işleri yolunda gitmeyen şirketlerden bir tanesi. Ayakta kalmak için çalışmalarını sürdüren şirket, şimdiyse Hindistan'da yeni bir telefon modeli tanıttı. "F9 Plus" ismiyle tanıtılan bu model, 6.26 inçlik çentikli bir ekrana ve ikili arka kamera kurulumuna sahip.
Telefon tanıtımından önce bazı açıklamalarda bulunan şirketin kurucusu Pardeep Jain, tüketicilerin maksimum iki yılda bir akıllı telefon modellerini yenilemek istediklerini, Gionee'nin de tam olarak buna hizmet ettiğini söyledi. Fiyatları uygun tutmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyleyen Jain, tüketicilerin en yeni teknolojik cihazları kullanabilmeleri için Gionee olarak çalışmaları sürdüreceklerini açıkladı. Dilerseniz şimdi de Gionee F9 Plus'ın teknik özelliklerine daha yakından bakalım.
Gionee F9 Plus teknik özellikleri
- 6.26 inç, HD+ (1520 x 720 piksel) çentikli ekran
- 8 çekirdekli 1.65 Ghz işlemci
- 3 GB RAM, 32 GB depolama alanı (microSD desteği mevcut)
- 13 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera
- 13 megapiksel çözünürlüğünde ana arka kamera
- 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci arka kamera
- Parmak izi okuyucu sensör
- Çift SIM desteği
- 4G VoLTE desteği
- Android 9 Pie işletim sistemi
- 4.050 mAh batarya
Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Gionee F9 Plus'ın fiyatıysa 105 dolar (yaklaşık 600 TL + vergiler). Ürün, çok kısa bir süre sonra şirketin perakende mağazalarında ve önde gelen e-ticaret sitelerinde satılmaya başlayacak.