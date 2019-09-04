Çinli teknoloji üreticilerinden Gionee, F9 Plus isimli giriş seviyesindeki yeni akıllı telefon modelini duyurdu. Kalın çerçeveli ve çentikli bir ekrana sahip olan F9 Plus, fazlasıyla uygun fiyatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Akıllı telefon sektöründe son yıllarda belirgin bir Çinli akını olduğunu söylemek mümkün. Çinli teknoloji üreticileri, birbirlerinin peşi sıra yeni akıllı telefon modellerini piyasaya sürmüş durumdalar ve bu modeller kimi zaman, akıllı telefon sektörünün en güçlü isimlerine kafa tutabilecek özelliklerde oluyor.

Ancak her Çinli üretici için işlerin iyi gittiğini söyleyemeyiz. Geçtiğimiz yıl iflas ettiğini açıklayan Gionee de işleri yolunda gitmeyen şirketlerden bir tanesi. Ayakta kalmak için çalışmalarını sürdüren şirket, şimdiyse Hindistan'da yeni bir telefon modeli tanıttı. "F9 Plus" ismiyle tanıtılan bu model, 6.26 inçlik çentikli bir ekrana ve ikili arka kamera kurulumuna sahip.

Telefon tanıtımından önce bazı açıklamalarda bulunan şirketin kurucusu Pardeep Jain, tüketicilerin maksimum iki yılda bir akıllı telefon modellerini yenilemek istediklerini, Gionee'nin de tam olarak buna hizmet ettiğini söyledi. Fiyatları uygun tutmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyleyen Jain, tüketicilerin en yeni teknolojik cihazları kullanabilmeleri için Gionee olarak çalışmaları sürdüreceklerini açıkladı. Dilerseniz şimdi de Gionee F9 Plus'ın teknik özelliklerine daha yakından bakalım.

Gionee F9 Plus teknik özellikleri

6.26 inç, HD+ (1520 x 720 piksel) çentikli ekran

8 çekirdekli 1.65 Ghz işlemci

3 GB RAM, 32 GB depolama alanı (microSD desteği mevcut)

13 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera

13 megapiksel çözünürlüğünde ana arka kamera

2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci arka kamera

Parmak izi okuyucu sensör

Çift SIM desteği

4G VoLTE desteği

Android 9 Pie işletim sistemi

4.050 mAh batarya

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Gionee F9 Plus'ın fiyatıysa 105 dolar (yaklaşık 600 TL + vergiler). Ürün, çok kısa bir süre sonra şirketin perakende mağazalarında ve önde gelen e-ticaret sitelerinde satılmaya başlayacak.