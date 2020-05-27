Gionee K6 Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Bir süre önce iflasını açıklayan Gionee, orta segment yeni telefonu K6'yı duyurdu. Özelliklerinden ziyade uygun fiyatı ile tüketicileri cezbedecek gibi görünen telefon, önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak.

Rekabetin yüksek olduğu akıllı telefon sektöründe tutunmak çok da kolay değil. Sektör, akıllı telefonlara yıllarını veren bazı şirketleri bir anda silebiliyor. Çinli teknoloji üreticisi Gionee de bu şirketlerden bir tanesi. Geçtiğimiz dönemlerde popüler bir üreticiyken şimdi eski günleri mumla arar hale gelen şirket, zaman zaman yeni akıllı telefon modelleriyle tüketicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor.

Gionee son olarak K6 isimli uygun fiyatlı yeni orta seviye akıllı telefonunu duyurdu. Telefonun Türkiye pazarına giriş yapma ihtimali neredeyse 0 ancak Çinli tüketiciler, bu telefona ilgi gösterebilir. Dilerseniz hemen, Gionee K6'nın tasarımına ve teknik özelliklerine daha yakından bakalım.

Karşınızda Gionee K6

Gionee K6, 6.2 inç büyüklüğünde LCD ekrana sahip. Kalın sayılabilecek çerçevelere sahip olan akıllı telefon, damla çentikte 13 MP çözünürlük sunan bir ön kamera sunuyor. Telefonun arka kısmına baktığımızda ise 3'lü kamera kurulumuna ve bir parmak izi okuyucuya denk geliyoruz. Telefonun ana kamerası 16 MP çözünürlük sunarken diğer kamera özellikleri bilinmiyor.

Çinli teknoloji üreticisinin orta sınıf yeni akıllı telefonunda Helio P60 işlemci bulunuyor. Bu işlemcinin beklentileri pek karşılamayacağını söyleyebiliriz ancak şirket, bu düşük gücü 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar da depolama alanı ile destekliyor. Android 10 işletim sistemi ile çalışan telefon, 4.350 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Bu batarya, tüketicilere 10 watt hızlı şarj desteği sunuyor.

Gionee K6 teknik özellikleri

Ekran: 6.2 inç, LCD

İşlemci: MediaTek Helio P60

RAM: 6 GB ya da 8 GB

Depolama Alanı: 128 GB ya da 256 GB

Ön Kamera: 13 MP

Arka Kamera: 16 MP + 2 adet daha özellikleri bilinmeyen kamera

Batarya: 4.350 mAh (10 watt hızlı şarj)

İşletim Sistemi: Android 10

Gionee K6 fiyatı

Gionee yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, K6'nın önümüzdeki haftalarda piyasaya sürüleceği ifade edildi. Telefonun fiyatı ise şu şekilde olacak;