Gionee M11 ve M11s'in Özellikleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz yıl iflas bayrağını çeken Çinli telefon üreticisi Gionee, piyasaya bomba gibi dönmeye hazırlanıyor. Bugün ortaya çıkan haberlere göre şirket, Gionee M11 ve M11s adında iki yeni telefon çıkaracak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Gionee’nin pek çok ödenmemiş borcu vardı ve söylenenlere göre şirket, finansal anlamda iyi yönetilemiyordu. Sonuç olarak Çinli şirket, geçtiğimiz yıl iflas ettiğini ve tüm mali işlemlerini durdurduğunu açıklamıştı.

Anlaşılan durumları toparlamış olan Gionee, bugün ortaya çıkan haberlere göre iki yeni akıllı telefonunu duyurmaya hazırlanıyor. Telefonlar, Gionee M11 ve Gione M11s isimleriyle çıkış yapacak. Aynı tasarıma sahip her iki telefon da su damlası çentikli bir ön panele ve benzer özelliklere sahip olacak.

Telefonlar, TENAA tarafından onaylandı:

Sızıntıyı yapan kaynak, 20190620G ve 20190619G model numaralarına sahip iki Gionee telefonunun, bugün TENAA tarafından onaylandığını söyledi. Onaylanan bu iki telefonun hangisinin hangisi olduğunu bilinmiyor olsa da isimlerinin Gionee M11 ve Gionee M11s olduğuna inanılıyor.

Gionee M11 ve Gionee M11s'in her ikisinde de 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı yer alacak. İşlemcisinin ne olduğu bilinmeyen cihazlarda, 4.000 mAh bir bataryanın yer alacağı söyleniyor. Aynı zamanda her iki cihaz da çift arka kamera, arkaya monte parmak izi tarayıcısına ve cam arka panele sahip olacak.

Gione M11 ve M11s’in özellikleri:

TENAA sertifikası, iki telefondan birinin 6,217 inç bir ekrana sahip olduğunu ve 5.000 mAh gibi günümüz şartlarında büyük sayılabilecek bir bataryaya sahip olduğunu söylüyor. Diğer cihaza baktığımızda ise 6,3 inçlik bir ekran ve 4.000 mAh bir batarya bizi karşılıyor.

Her iki cihazın da çift arka kamera kurulumu ve arkaya monte parmak izi tarayıcıları olmasına rağmen tasarımlarında birkaç küçük fark bulunuyor. Telefonlardan biri, aynı yuvada hem sensörlere hem de LED flaşa sahip. Ayrıca parmak izi tarayıcısı dairesel bir şekilde karşımıza çıkarken diğer telefonda LED flaşı, çift arka kamera yuvasının dışında ve biraz aşağısında konumlandırılmış. Ayrıca diğer model, daireselden ziyade daha oval bir parmak izi yuvasına sahip.

Cihazlarda, 13 MP'lik bir ön kameranın yanı sıra 16 MP bir ana kamera ve 5 MP ikincil bir kamera yer alacak. Her iki telefonun da fiyat dâhil olmak üzere hâlâ bilinmeyen birkaç özelliği var. Bu özelliklerin de önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.