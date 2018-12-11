Giphy, iOS 12 ve üstü versiyonlarını kullanan kullanıcılar için birçok özelliği barındıran yeni bir güncelleme yayınladı.

Giphy, getirdiği yeni özelliklerle birlikte iOS uygulamasını güncelledi. Bugünden itibaren Giphy kullanıcıları, iOS cihazlarındaki klavye uzantısı sayesinde GIF’leri daha çabuk paylaşabilecek.

Yeni güncellemeden sonra, iPhone ve iPad’lerde uygulamanın sol alt köşesinde bir dünya ikonu bulunuyor ve o ikon ile klavyenin dili değiştirilebiliyor. Yeni güncelleme, sadece iOS 12 ve sonraki sürümleri destekliyor.

iPhone X ve daha sonraki telefonları kullanan kullanıcılar, TrueDepth kamera teknolojisi sayesinde, diğer kullanıcılara kendi oluşturdukları Giphy etiketlerini gönderebilecek. Ayrıca, GIF’ler ve etiketler favorilere kaydedilebilecek ve medya dosyalarına başlık eklenebilecek, düzenlenebilecek veya ‘loop videoları’ oluşturulabilecek.

Yeni güncelleme kısmen, Giphy’nin geçtiğimiz ocak ayında bünyesinde kattığı Tapslash sayesinde oldu. Tapslash de çok benzer bir klavye eklentisi yayınlamıştı.