Giresun'da Drone Fabrikası Kurulacak

Giresun'un Bulancak ilçesinde bulunan Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde drone üretimi yapmak üzere fabrika kurulacak. Fabrikanın en kısa zamanda tamamlanarak üretime başlamasının beklendiği ifade edildi.

Giresun'a bağlı Bulancak Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, silahlı ve silahsız drone imalatıyla savunma sanayisine yönelik üretim yapacak firmanın, tahsis edilen 5 dönümlük alanda fabrika inşaatına başladığı belirtildi.

Proje ve inşaat ruhsatını 2. OSB Başkan Vekili sıfatıyla Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar'ın imzaladığı, fabrikanın en kısa zamanda tamamlanarak üretime başlamasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yakar, Milli Savunma Bakanlığı'nın izniyle Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapan Drone Tech Savunma Sanayi AŞ'nin ülkenin savunma sanayisine katkının yanında bölge ekonomisine ve istihdamına da büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Yakar, aynı zamanda şu açıklamalarda bulundu: "Faaliyete geçen 7 firmayla şu anki istihdamımız bin 500-2 bin civarındayken, toplamda faaliyete geçecek 29 firmamızla istihdam rakamları 5-6 binlerin üzerinde olacaktır. Yine geçtiğimiz günlerde TPM Asansör isimli firmaya yaklaşık 6 dönümlük yer tahsisi gerçekleştirdik. Bu firmamız da asansör rulmanı alanında yapacağı üretimle farklı bir sektör olarak çeşitliliğimizi artıracak."

Milli drone sistemi geliyor

Öte yandan yakın zamanda Türkiye’nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar'ın Savunma Sanayii Başkanlığına teslimatı için sözleşmeler imzalandı. Yerlilik oranı yüzde 85’i aşan sistem için bu hafta ‘yerli malı’ belgesi başvurusunda bulunulacağı da öğrenildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı, 4 sistem Silahlı Mini/Mikro İHA’nın tedarikine yönelik adım atıldığını duyurdu. Açıklamaya göre, 8 adet Silahlı Mini/Mikro İHA, 8 adet sürüş ve namlu kamerası, 4 adet Yer Kontrol İstasyonu, yedek malzeme, eğitim ve ilgili yer sistemleri temin edilecek.