Müslüm Filminde Herkesin Gözden Kaçırdığı Hata

Arabesk müziğin ustalarından Müslüm Gürses’in hayatını konu alan film, gösterime girdiği gibi büyük bir ilgiyle karşılaştı.

Vizyona girer girmez büyük başarı yakalayan filmi tam 4 milyon 357 bin 623 biletli seyirci izlerken, filmin toplam hasılatı ise 68.462.173 TL oldu. Bir yılda çekilen filmin maliyetinin 21 milyon TL olduğu söyleniyordu. Filmin başrollerinde ise Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor yer alıyor.

Filmde yer alan bir hata ise bütün izleyicilerin gözünden kaçtı. Müslüm Gürses’in babası Mehmet Akbaş’ın filmde karısını ve kızını öldürdüğü gösterilmişti. Bu senaryonun gerçek olmadığı anlaşıldı.

Mahkeme kayıtlarına göre 29 Mayıs 1969’da Adana’da gerçekleşen olayda Mehmet Akbaş eski eşi Emine Demirdöver’i oğlunu kendisine vermediği gerekçesiyle öldürdü ve bu suçtan dolayı da 20 yıl hapis cezası aldı. Yani ortada kızını öldürmesi gib bir suç yok. Filmde ise Mehmet Akbaş eşini bıçaklayarak öldürürken kundaktaki Ezo bebeği de duvara vurarak katlediyordu. Mahkeme kayıtlarına göre Mehmet Akbaş’ın sadece iki çocuğu bulunuyordu.