Başarılı filmlerle dolu dolu geçen 2018 yılının Türk yerli sinema sektörü, bir önceki yıla göre %22.2'lik bir artış elde etti. 70 milyondan fazla seyirciye ev sahipliği yapan 2018 yılı, Türk sinema tarihinin en parlak yıllarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yazımızda ise sizler için 2018 yılı içerisinde en çok izlenen 10 yerli filmi derledik.
Netflix'in Ocak Ayında Yayınlayacağı 28 Film ve Dizi
10. Çakallarla Dans 5
İzlenme: 1.402.808
Vizyon Tarihi: 8 Kasım 2018
9. Hedefim Sensin
İzlenme: 1.426.003
Vizyon Tarihi: 30 Kasım 2018
8. Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
İzlenme: 1.483.848
Vizyon Tarihi: 19 Ocak 2018
7. Rafadan Tayfa Dehliz Macerası
İzlenme: 1.543.707
Vizyon Tarihi: 26 Ekim 2018
6. Aile Arasında
İzlenme: 1.904.942
Vizyon Tarihi: 1 Aralık 2017
5. Deliha 2
İzlenme: 2.106.154
Vizyon Tarihi: 12 Ocak 2018
4. Yol Arkadaşım 2
İzlenme: 2.335.153
Vizyon Tarihi: 12 Ekim 2018
3. Ailecek Şaşkınız
İzlenme: 4.034.858
Vizyon Tarihi: 2 Mart 2018
2. Arif v 216
İzlenme: 4.968.462
Vizyon Tarihi: 5 Ocak 2018
1. Müslüm
İzlenme: 6.185.949
Vizyon Tarihi: 26 Ekim 2018
2018 yılının en çok izlenen ilk 10 filmi arasında Bizim İçin Şampiyon filminin görülmesinin istendiğini biliyoruz. Ne yazık ki Bizim İçin Şampiyon filmi daha yeni yeni 1 milyon barajını aşarak 1.019.461 izlenme sayısına sahip oldu ancak 2019 yılının ilk haftalarında Bizim İçin Şampiyon filminin, hazırladığımız listenin 10. sırasında yer edinebilecek kadar izlenme sayısına sahip olacağını düşünüyoruz.