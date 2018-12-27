İçinde bulunduğumuz yılın bitmesine 3 gün kalmış iken, 2018'in en çok izlenen yerli filmleri artık belli oldu.

Başarılı filmlerle dolu dolu geçen 2018 yılının Türk yerli sinema sektörü, bir önceki yıla göre %22.2'lik bir artış elde etti. 70 milyondan fazla seyirciye ev sahipliği yapan 2018 yılı, Türk sinema tarihinin en parlak yıllarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yazımızda ise sizler için 2018 yılı içerisinde en çok izlenen 10 yerli filmi derledik.

10. Çakallarla Dans 5

İzlenme: 1.402.808

Vizyon Tarihi: 8 Kasım 2018

9. Hedefim Sensin

İzlenme: 1.426.003

Vizyon Tarihi: 30 Kasım 2018

8. Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?

İzlenme: 1.483.848

Vizyon Tarihi: 19 Ocak 2018

7. Rafadan Tayfa Dehliz Macerası

İzlenme: 1.543.707

Vizyon Tarihi: 26 Ekim 2018

6. Aile Arasında

İzlenme: 1.904.942

Vizyon Tarihi: 1 Aralık 2017

5. Deliha 2

İzlenme: 2.106.154

Vizyon Tarihi: 12 Ocak 2018

4. Yol Arkadaşım 2

İzlenme: 2.335.153

Vizyon Tarihi: 12 Ekim 2018

3. Ailecek Şaşkınız

İzlenme: 4.034.858

Vizyon Tarihi: 2 Mart 2018

2. Arif v 216

İzlenme: 4.968.462

Vizyon Tarihi: 5 Ocak 2018

1. Müslüm

İzlenme: 6.185.949

Vizyon Tarihi: 26 Ekim 2018

2018 yılının en çok izlenen ilk 10 filmi arasında Bizim İçin Şampiyon filminin görülmesinin istendiğini biliyoruz. Ne yazık ki Bizim İçin Şampiyon filmi daha yeni yeni 1 milyon barajını aşarak 1.019.461 izlenme sayısına sahip oldu ancak 2019 yılının ilk haftalarında Bizim İçin Şampiyon filminin, hazırladığımız listenin 10. sırasında yer edinebilecek kadar izlenme sayısına sahip olacağını düşünüyoruz.